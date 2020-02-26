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26 лютого • оновлено в 21:23
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В збірнiй України з біатлону помер начальник команди

3.2т
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Помер начальник штатної команди національної збірної команди України з біатлону Валерій Миколайович Татаренко, повідомляє група "Біатлон майбутнього" в Facebook.

OBOZREVATEL приєднується до щирі співчуття близьким і рідним покійного.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Олена Підгрушна зайняла друге місце у фінальному суперспринтом на чемпіонаті Європи з біатлону, який в ці дні проходить в білоруських Раубічах.

Раніше капітан збірної України Дмитро Підручний посів третє місце в чоловічому суперспринтом на ЧЄ з біатлону, показавши неймовірний хід на останньому колі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
Збірна України з біатлону
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