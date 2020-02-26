В збірнiй України з біатлону помер начальник команди

Помер начальник штатної команди національної збірної команди України з біатлону Валерій Миколайович Татаренко, повідомляє група "Біатлон майбутнього" в Facebook.

OBOZREVATEL приєднується до щирі співчуття близьким і рідним покійного.

Новини У Китаї раптово помер український фігурист

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Олена Підгрушна зайняла друге місце у фінальному суперспринтом на чемпіонаті Європи з біатлону, який в ці дні проходить в білоруських Раубічах.

Раніше капітан збірної України Дмитро Підручний посів третє місце в чоловічому суперспринтом на ЧЄ з біатлону, показавши неймовірний хід на останньому колі.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!