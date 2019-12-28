На стадіоні "Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені (Німеччина) в суботу, 28 грудня, відбулася перша частина традиційної Різдвяної гонки з біатлону.

Мас-старт почався з неприємностей для російської пари Катерина Юрлова-Перхт - Матвій Єлісєєв.

Вже на першому колі росіянка не впоралася з лижами і в одному з поворотів влетіла у відбійник.

Біатлоніст збірної Росії на стрільбі допустив 3 неточних пострілу, встановивши локальний антирекорд гонки.

У другій половині бою Єлісєєв на тому ж місці, що і його партнерка також влетів в огорожу, і застряг там. Глядачам довелося допомагати росіянину вибратися з пастки.

Україну на змаганнях, які офіційно називаються World Team Challenge, представляли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Наш дует фінішував в мас-старті 4-м, але через хвилинний штраф Бенедикта Долля, який забув виїхати на штрафне коло, українці піднялися на третю сходинку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, сестра Анастасії Меркушіна - 14-річна Олександра виграла чемпіонат України і стала наймолодшою переможницею дорослих національних першостей в історії країни.

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