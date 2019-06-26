У Росії відібрали три "золота" в біатлоні і віддали Україні

Біатлоністи збірної Росії Олександр Печонкін і Олександр Чернишов дискваліфіковані на 4 роки за допінг.

Печонкін є чемпіоном світу серед юніорів (2010), чемпіоном Європи в естафеті (2015). Чернишов – чемпіон світу серед юніорів в естафеті (2011).

Після дискваліфікації росіян "золото" в чоловічій естафеті чемпіонату Європи сезону 2014/2015 переходить збірнiй України, у складі Артема Тищенка, Сергія Семенова, Артема Прими та Дмитра Підручного. Тоді 14 секунд відокремили нашу команду від першого місця.

Золоту медаль шестирічної давності отримує українська збірна в змішаній естафеті в сезоні 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Ріднау-валь-Ріданна (Яна Бондар, Інна Супрун, Роман Прима, Олег Бережний).

Третя естафета, де дискваліфікація Печонкін забрала у росіян здобуте "золото" – це змішана естафета на зимовій Універсіаді 2013 року в Трентіно (Ірина Варвинець, Яна Бондар, Віталій Кільчицький, Дмитро Підручний - команда зображена на фото вище).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що одна з кращих біатлоністок планети чешка Габріела Коукалова не зуміла відновитися від травми литкових м'язів і прийняла рішення завершити професійні виступи у віці 29 років.

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