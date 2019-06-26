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У Росії відібрали три "золота" в біатлоні і віддали Україні

У Росії відібрали три "золота" в біатлоні і віддали Україні
Виконком IBU прийняв важливе рішення
6.6тЧитати матеріал російською

Біатлоністи збірної Росії Олександр Печонкін і Олександр Чернишов дискваліфіковані на 4 роки за допінг.

Печонкін є чемпіоном світу серед юніорів (2010), чемпіоном Європи в естафеті (2015). Чернишов – чемпіон світу серед юніорів в естафеті (2011).

Після дискваліфікації росіян "золото" в чоловічій естафеті чемпіонату Європи сезону 2014/2015 переходить збірнiй України, у складі Артема Тищенка, Сергія Семенова, Артема Прими та Дмитра Підручного. Тоді 14 секунд відокремили нашу команду від першого місця.

Золоту медаль шестирічної давності отримує українська збірна в змішаній естафеті в сезоні 2012/2013 в рамках Кубка IBU в Ріднау-валь-Ріданна (Яна Бондар, Інна Супрун, Роман Прима, Олег Бережний).

Третя естафета, де дискваліфікація Печонкін забрала у росіян здобуте "золото" – це змішана естафета на зимовій Універсіаді 2013 року в Трентіно (Ірина Варвинець, Яна Бондар, Віталій Кільчицький, Дмитро Підручний - команда зображена на фото вище).

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Теги
Збірна України з біатлонузбірна Росії з біатлону
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Какцапы, считайте "золото"которое придёться отдать после Европейских Игр украинцам.
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Борисс Робот
Борисс Робот
мельдоний не пройдет...!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Позор мельдониевым чемпионам!
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