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28 грудня • оновлено в 22:17
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У мережі висміяли "найганебніший в історії" виступ Росії у Різдвяній гонці

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Вболівальники збірної Росії з біатлону не змогли стримати негативних емоцій після провального виступу своєї команди на традиційній Різдвяній гонці в Гельзенкірхені.

На перших колах Катерина Юрлова-Перхта впала у відбійник, а потім Матвій Єлісєєв на тому ж місці влетів в огорожу, де надовго застряг.

"Це найганебнiший наш виступ з усіх, що я бачив на Різдвяних гонках" - пишуть користувачі.

Інші просто висміюють перфоманс російських біатлоністів.

"Кращими були наші Єлісєєв і Юрлова. Давно так не сміявся. Спасибі за різдвяні емоції. Поцілунок з бортом Єлісєєва це 10 балів! Ха ха!" - з сарказмом відзначають користувачі.

У мережі висміяли "найганебніший в історії" виступ Росії у Різдвяній гонці
У мережі висміяли "найганебніший в історії" виступ Росії у Різдвяній гонці
У мережі висміяли "найганебніший в історії" виступ Росії у Різдвяній гонці
У мережі висміяли "найганебніший в історії" виступ Росії у Різдвяній гонці
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Відзначимо, що що збірна України в складі Анастасії Меркушіно і Дмитра Підручного стала віце-чемпіоном Різдвяної гонки.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Різдвяна гонка
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Это развлекуха для народа, для приглашенных спортсменов возможность пополнить кошелек. И только дурачки могут воспринимать это шоу за соревноваеюние.
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коршун федот
коршун федот
Москалі замість мельдонію - бояри хлЯбанули.
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Юрлова молодец Елисеев тоже они на кубке хорошие результаты показывают и стабильно за наших украинцев молодцы ..хоть на этой гонке что то показали ..а на кубке это кошмар !!!!!!
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