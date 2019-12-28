Вболівальники збірної Росії з біатлону не змогли стримати негативних емоцій після провального виступу своєї команди на традиційній Різдвяній гонці в Гельзенкірхені.
На перших колах Катерина Юрлова-Перхта впала у відбійник, а потім Матвій Єлісєєв на тому ж місці влетів в огорожу, де надовго застряг.
"Це найганебнiший наш виступ з усіх, що я бачив на Різдвяних гонках" - пишуть користувачі.
Інші просто висміюють перфоманс російських біатлоністів.
"Кращими були наші Єлісєєв і Юрлова. Давно так не сміявся. Спасибі за різдвяні емоції. Поцілунок з бортом Єлісєєва це 10 балів! Ха ха!" - з сарказмом відзначають користувачі.
Відзначимо, що що збірна України в складі Анастасії Меркушіно і Дмитра Підручного стала віце-чемпіоном Різдвяної гонки.
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