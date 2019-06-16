У Криму загадково загинув кращий біатлоніст збірної Росії

17-річний біатлоніст юнацької збірної Росії Артемій Хасанкаев загинув в Криму.

За попередніми даними, група спортсменів з Мурманська прибула на базу відпочинку в районі селища Рибальське міського округу Алушта. 15 червня вранці спортсмени вийшли на ранкову пробіжку, після якої на базу не повернувся один зі спортсменів, повідомляє пошуково-рятувальний загін Liza Alert.

Пошуково-рятувальна група, прибувши на місце події, розпочала пошуки як в гірничо-лісовому масиві, так і в акваторії Чорного моря поруч із селищем. Молодий чоловік був виявлений вранці 16 червня без ознак життя.

Хасанкаев на чемпіонаті світу серед юніорів-2019 в Осрблі зайняв 14-е місце в індивідуальній гонці, продемонструвавши кращий результат в національній команді.

Сезон-2018/19 Артемій закінчив на третьому місці в юнацькому рейтингу Союзу біатлоністів Росії (СБР).

Артемій Хасанкаев Instagram

Артемій Хасанкаев Instagram

Артемій Хасанкаев Instagram

Артемій Хасанкаев Instagram

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