У Криму загадково загинув кращий біатлоніст збірної Росії

17-річний біатлоніст юнацької збірної Росії Артемій Хасанкаев загинув в Криму.
За попередніми даними, група спортсменів з Мурманська прибула на базу відпочинку в районі селища Рибальське міського округу Алушта. 15 червня вранці спортсмени вийшли на ранкову пробіжку, після якої на базу не повернувся один зі спортсменів, повідомляє пошуково-рятувальний загін Liza Alert.
Пошуково-рятувальна група, прибувши на місце події, розпочала пошуки як в гірничо-лісовому масиві, так і в акваторії Чорного моря поруч із селищем. Молодий чоловік був виявлений вранці 16 червня без ознак життя.
Хасанкаев на чемпіонаті світу серед юніорів-2019 в Осрблі зайняв 14-е місце в індивідуальній гонці, продемонструвавши кращий результат в національній команді.
Сезон-2018/19 Артемій закінчив на третьому місці в юнацькому рейтингу Союзу біатлоністів Росії (СБР).
Артемій Хасанкаев
Артемій Хасанкаев
Артемій Хасанкаев
Артемій Хасанкаев
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тренування 18-річного члена збірної Росії з віндсерфінгу закінчилася смертельною трагедією. Спортсмен загинув в акваторії Невської губи, зіткнувшись з пасажирським теплоходом "Метеор".
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