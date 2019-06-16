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У Криму загадково загинув кращий біатлоніст збірної Росії

12.5тЧитати матеріал російською

17-річний біатлоніст юнацької збірної Росії Артемій Хасанкаев загинув в Криму.

У Криму загадково загинув кращий біатлоніст збірної Росії

За попередніми даними, група спортсменів з Мурманська прибула на базу відпочинку в районі селища Рибальське міського округу Алушта. 15 червня вранці спортсмени вийшли на ранкову пробіжку, після якої на базу не повернувся один зі спортсменів, повідомляє пошуково-рятувальний загін Liza Alert.

Пошуково-рятувальна група, прибувши на місце події, розпочала пошуки як в гірничо-лісовому масиві, так і в акваторії Чорного моря поруч із селищем. Молодий чоловік був виявлений вранці 16 червня без ознак життя.

Хасанкаев на чемпіонаті світу серед юніорів-2019 в Осрблі зайняв 14-е місце в індивідуальній гонці, продемонструвавши кращий результат в національній команді.

Сезон-2018/19 Артемій закінчив на третьому місці в юнацькому рейтингу Союзу біатлоністів Росії (СБР).

Артемій Хасанкаев

Артемій Хасанкаев

Instagram

Артемій Хасанкаев

Артемій Хасанкаев

Instagram

Артемій Хасанкаев

Артемій Хасанкаев

Instagram

Артемій Хасанкаев

Артемій Хасанкаев

Instagram

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У ДТП загинув унікальний футболіст збірної Іспанії

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тренування 18-річного члена збірної Росії з віндсерфінгу закінчилася смертельною трагедією. Спортсмен загинув в акваторії Невської губи, зіткнувшись з пасажирським теплоходом "Метеор".

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Україна
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Санин Влад
Санин Влад
Туда мрази и дорога!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Санин Влад, место в преисподней тебе уже забронироыано самим Господом Богом.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ворованное счастья не приносит.
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