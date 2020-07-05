У допінг-пробі дворазової олімпійської чемпіонки з біатлону та триразовою чемпіонки світу Ольги Зайцевої була виявлена чоловіча ДНК, повідомляє видання Der Spiegel.

За інформацією джерела, росіянка здала тест в жовтні 2014 року. Пізніше його результати були представлені в Міжнародний олімпійський комітет (МОК), де пробу вважали доказом шахрайства. Судово-медична експертиза встановила, що чоловіча ДНК належить чоловікові Зайцевої.

В кінці 2017 року Зайцева і ще дві російські біатлоністки Яна Романова та Ольга Вілухіна були довічно усунені від участі в Олімпіаді за звинуваченням в порушенні антидопінгових правил. Крім того, у спортсменок відібрали "срібло", завойоване на Іграх-2014 в естафеті.

Відзначимо, що Зайцева оголосила про завершення кар'єри в 2015 році. Нагадаємо, Росія позбулася вже 11 медалей сочинської Олімпіади і втратила перемогу в загальному заліку.