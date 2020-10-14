У Білорусі поставили ультиматум Домрачевiй

Максим Іншаков Біатлон 18:20, 14.10.2020

Координатор Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін поставив ультиматум чотирикратнiй олімпійськiй чемпіоцi з біатлону Дар'ї Домрачовiй.

Опейкіна обурили слова біатлоністки про те, що її "публічний гнів не вирішить суспільних проблем", а також те, що вона не підписала відкритий лист спортсменів Білорусі, в якому засуджувалися фальсифікація на виборах президента країни і насильство по відношенню до протестуючих.

"Домрачева має звання героя Білорусі і повинна захищати народ. Ти або відмовся від звання, або будь героєм. Ми знали, що народ нам мовчання ніколи не пробачить. І боягузтва ніколи не пробачив би. Спортсмени мають вплив на людей, і Лукашенко це прекрасно знає. Було зрозуміло, що якщо спортсмени не підтримають білоруський народ, то він ніколи більше не підтримає спортсменів. Мабуть, це станеться з хокеїстами, які не виявили співчуття постраждалим, – такі види спорту потрапляють в чорний список автоматично", – цитує Опейкіна tribuna.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Білорусі більше двох місяців йдуть протести проти результатів президентських виборів 9 серпня.

  • Жителі країни виступили проти незаконно обраного глави держави Олександра Лукашенка.

  • Багато спортсменів відмовилися виступати під прапором Білорусі, поки Лукашенко буде утримувати свій пост.

  • 11 жовтня під час акцій протесту в Мінську був жорстоко побитий силовиками старший брат Домрачевої Микита

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