У Білорусі поставили ультиматум Домрачевiй
Координатор Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін поставив ультиматум чотирикратнiй олімпійськiй чемпіоцi з біатлону Дар'ї Домрачовiй.
Опейкіна обурили слова біатлоністки про те, що її "публічний гнів не вирішить суспільних проблем", а також те, що вона не підписала відкритий лист спортсменів Білорусі, в якому засуджувалися фальсифікація на виборах президента країни і насильство по відношенню до протестуючих.
"Домрачева має звання героя Білорусі і повинна захищати народ. Ти або відмовся від звання, або будь героєм. Ми знали, що народ нам мовчання ніколи не пробачить. І боягузтва ніколи не пробачив би. Спортсмени мають вплив на людей, і Лукашенко це прекрасно знає. Було зрозуміло, що якщо спортсмени не підтримають білоруський народ, то він ніколи більше не підтримає спортсменів. Мабуть, це станеться з хокеїстами, які не виявили співчуття постраждалим, – такі види спорту потрапляють в чорний список автоматично", – цитує Опейкіна tribuna.
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