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7 листопада • оновлено в 13:17
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У 22-річної української біатлоністки виявили важку хворобу

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У 22-річної української біатлоністки Мар'яни Брикайло, що ставала чемпіонкою країни в естафеті і виступала на юніорських чемпіонатах світу, лікарі виявили важку хворобу.

Про це розповіла сама спортсменка в інтерв'ю сайту "Трибуна".

Мар'яна Брикайло

Мар'яна Брикайло

"Трибуна"

За словами біатлоністки, після юніорського чемпіонату світу-2018 у неї різко погіршилося самопочуття. Мар'яна вирушила на обстеження до Чехії, де їй був встановлений діагноз: рак шийки матки другої стадії.

Мар'яна Брикайло завершила спортивну кар'єру і впритул зайнялася лікуванням, яке принесло свої результати. Основну операцію Мар'яні зробили в Чехії, потім ще одну в Україні. На даний момент спортсменка може сказати, що повноцінно здорова.

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"У грудні на мене в Словаччині очікує заключний етап, пов'язаний зі здоров'ям. Очікується тиждень перебування в лікарні. Сподіваюся, все пройде добре і вже можна буде планувати дітей", – сказала Брикайло.

На даний момент екс-біатлоністка повністю змінила сферу діяльності і працює в Чехії в готельній сфері, не плануючи жити в Україні.

Мар'яна Брикайло

Мар'яна Брикайло

"Трибуна"

Мар'яна Брикайло

Мар'яна Брикайло

"Трибуна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр сенсаційно завершила кар'єру.

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