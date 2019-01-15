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''Тупий!'' Легендарний Бьорндален вилаявся в інтерв'ю росЗМІ

3.1тЧитати матеріал російською

Легендарний норвезький біатлоніст Уле-Ейнар Бьорндален був шокований питанням одного з журналістів. Як зізнався восьмикратний олімпійський чемпіон, одного разу представник ЗМІ продемонстрував кричуще незнання правил біатлону.

"Одного разу на якомусь етапі Кубка світу мене запитали: "На якому рубежі ви стріляли, стоячи на колінах?" Розумієте? Він думав, що на Кубку світу стріляють стоячи, лежачи і на колінах. Це був тупий журналіст", – цитує Бьорндалена сайт російського каналу "Матч ТВ".

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''Тупий!'' Легендарний Бьорндален вилаявся в інтерв'ю росЗМІ

globallookpress.com

Нагадаємо, що Бьорндален і його дружина Дар'я Домрачева 29 грудня 2018 року провели останню для себе гонку в кар'єрі. У Гельзенкірхені норвезько-білоруська пара здобула "бронзу" в Різдвяній гонці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу скасували чоловічий спринт.

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БіатлонКубок світу з біатлону
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