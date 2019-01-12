Туман і вітер: результати жіночого пасьюту на 4-му етапі КС з біатлону

Складні погодні умови в німецькому Оберхофі ускладнили біатлоністкам завдання в гонці переслідування. Жодна зі спортменок не зуміла чисто відстрілятися на чотирьох вогневих рубежах.

Сильний вітер і туман заважали біатлоністкам демонструвати свою точність. Уже після першої стрільби українська надія Віта Семеренко, яка стартувала в першій десятці, припустилася трьох промахів. У підсумку на інших трьох рубежах українка допустила по одному промаху і не зуміла поборотися за місце в двадцятці.

Гонка переслідування. Оберхоф biathlon.com.ua

Ще одна українка Анастасія Меркушина допустила всього один промах на першій стійці, проте травма коліна і поганий хід не дозволили нашій спортсменці пробитися в топ-10 змагань. В результаті Меркушина прийшла до фінішу 19-ю, а Віта Семеренко – 26-ю.

"Золото" змагань завоювала переможниця спринтерської гонки італійка Ліза Віттоцці, срібло вирвала словачка Анастасія Кузьміна, а француженка Анаіс Шевальє замкнула трійку лідерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький біатлоніст Мартен Фуркад негативно відгукнувся про перемогу Олександра Логінова в спринтерській гонці в Оберхофі. Росіянин повернувся в спорт після тривалої дискваліфікації через позитивну допінг-пробу.

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