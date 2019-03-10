Церемонія нагородження України на чемпіонаті світу з біатлону: опубліковано відео

Українець Дмитро Підручний став першим біатлоністом в історії незалежної України, який завоював "золото" чемпіонату світу.

Під час гонки переслідування 27-річний уродженець Тернополя продемонстрував високу майстерність, не давши шансу титулованим суперникам на останніх колах.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися урочисту церемонію нагородження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в жіночій гонці переслідування на останньому колі трапилася справжня драма.

Відзначимо, що старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.

8 березня українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці в Естерсунді.

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