Церемонія нагородження України на чемпіонаті світу з біатлону: опубліковано відео

Українець Дмитро Підручний став першим біатлоністом в історії незалежної України, який завоював "золото" чемпіонату світу.
Під час гонки переслідування 27-річний уродженець Тернополя продемонстрував високу майстерність, не давши шансу титулованим суперникам на останніх колах.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися урочисту церемонію нагородження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в жіночій гонці переслідування на останньому колі трапилася справжня драма.
Відзначимо, що старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.
8 березня українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці в Естерсунді.
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