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Церемонія нагородження України на чемпіонаті світу з біатлону: опубліковано відео

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Українець Дмитро Підручний став першим біатлоністом в історії незалежної України, який завоював "золото" чемпіонату світу.

Під час гонки переслідування 27-річний уродженець Тернополя продемонстрував високу майстерність, не давши шансу титулованим суперникам на останніх колах.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися урочисту церемонію нагородження.

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Де дивитися чемпіонат світу з біатлону: розклад і результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в жіночій гонці переслідування на останньому колі трапилася справжня драма.

Відзначимо, що старт чемпіонату світу з біатлону в Естерсунді ледь не був затьмарений смертельною трагедією.

8 березня українські біатлоністки невдало виступили в спринтерській гонці в Естерсунді.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Місце
ШвеціяЕстерсунд
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