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2 листопада • оновлено в 14:49
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"Це шапіто": чемпіонка світу з біатлону пояснила втечу з Росії

2.4т Читати матеріал російською

Переможниця юніорського чемпіонату світу з біталону Ольга Подчуфарова, яка буде виступати за збірну Словенії, пояснила, чому прийняла таке рішення

"У сприйнятті уболівальників весь наш спорт - це шоу для вечірніх посиденьок або подоба циркової вистави. У якийсь момент я теж зрозуміла, що це все - шапіто. Але я не хочу бути в ньому сумним клоуном. І тому міняю вектор", - написала російська біатлоністка.

За її словами, вона не прагне "всім сподобається", оскільки вже давно не переживає через думки громадськості. Спортсменка підкреслила, що питання, що стосуються її життя і кар'єри, вона вільна вирішувати сама.

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руденко евгений
руденко евгений
а то, что тысячи спортсменов живут, тренируются, переезжают в другие страны, это не побеги? Ну переехала Подчуфарова, почему сразу побег?
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