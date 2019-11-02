"Це шапіто": чемпіонка світу з біатлону пояснила втечу з Росії

Переможниця юніорського чемпіонату світу з біталону Ольга Подчуфарова, яка буде виступати за збірну Словенії, пояснила, чому прийняла таке рішення

"У сприйнятті уболівальників весь наш спорт - це шоу для вечірніх посиденьок або подоба циркової вистави. У якийсь момент я теж зрозуміла, що це все - шапіто. Але я не хочу бути в ньому сумним клоуном. І тому міняю вектор", - написала російська біатлоністка.

За її словами, вона не прагне "всім сподобається", оскільки вже давно не переживає через думки громадськості. Спортсменка підкреслила, що питання, що стосуються її життя і кар'єри, вона вільна вирішувати сама.

Новини Віцечемпіонка світу з біатлону знялася оголеною в ванній

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної Словаччини триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анастасія Кузьміна несподівано завершила виступи.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!