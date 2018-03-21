Це нечесно: відомий чоловік біатлоністки збірної України підтримав Росію

Відомий словацький біатлоніст Мартін Отченаш, який в квітні 2017 одружився на екс-біатлоністці збірної України Наталії Бурдигi, підтримав російських спортсменів, яких торкнувся допінг-скандал.

"Тому що всі розмови щодо допінгових проблем ведуться тільки про Росію. Це нечесно. Правильно було б говорити про всі країни, де є проблеми з допінгом", - цитує Отченаша Sport24.

Спортсмен прокоментував і ситуацію навколо бойкоту поруч збірних етапу кубка світу з біатлону в Тюмені. "Нехай роблять, що хочуть. Моя думка, що не потрібно заважати політику в спорт. Ситуація виходить складна, її потрібно вирішувати", - заявив біатлоніст.

Бурдига перейшла зі збірної Росії в збірну України в 2010 році. У 2016 році 32-річна спортсменка оголосила про завершення кар'єри.

Раніше повідомлялося, що збірна України з біатлону не поїде на заключний етап Кубка світу, який з 22 по 25 березня пройде в Тюмені. Наша країна офіційно оголосила бойкот змагань в Росії .