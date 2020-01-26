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26 січня • оновлено в 17:56
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"Це ганьба": Росія встановила історичний антирекорд в біатлоні

1.9т
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Збірна Росії з біатлону встановила історичний антирекорд, не завоювавши жодної медалі Кубка світу в 26 гонках поспіль.

Збірна Росії з біатлону

Збірна Росії з біатлону

Championat.com

Минулий антирекорд був встановлений в 2016 році – тоді російські біатлоністи вперше не взяли медалей на чемпіонаті світу і не потрапляли в призи 25 гонок поспіль.

Серія закінчилася на першому етапі Кубка світу 2016/17 в Естерсунді, коли Антон Бабіков виграв гонку переслідування, а Максим Цвєтков був другим.

Російські біатлоністи останній раз піднімалися на п'єдестал 14 грудня о Хохфільцені. В Австрії Логінов взяв "срібло" в пасьютi, а жіноча команда фінішувала другою в естафеті.

Місцеві вболівальники не змогли стримати емоцій, назвавши таку ситуацію ганьбою.

"Просто ганьба всієї федерації біатлоністів, а сміливості піти самим не вистачить, треба вигнати", "Навіщо показувати по телебаченню цю ганьбу? Показуйте фігурне катання і лижі, де росіяни весь п'єдестал зайняли", - пишуть користувачі.

"Це ганьба": Росія встановила історичний антирекорд в біатлоні
"Це ганьба": Росія встановила історичний антирекорд в біатлоні
"Це ганьба": Росія встановила історичний антирекорд в біатлоні
"Це ганьба": Росія встановила історичний антирекорд в біатлоні
"Це ганьба": Росія встановила історичний антирекорд в біатлоні
"Це ганьба": Росія встановила історичний антирекорд в біатлоні
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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Росія
Тег
збірна Росії з біатлону
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Да куда уж нам здоровым россиянам тягаться с асматиками и прочими "простуженным"!
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Mega Death
Mega Death
Где то убывает , а где-тол прибывает)) К примеру в фигурном катании 10 из12 разыгрываемых медале у России. В лыжных гонках стало не плохо получаться.
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3
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот, что значит выступать без допинга. Мельдоний не привезли и ку - ку. Так вам и надо, гнидам.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Naibadze Petr,Сраша- Пі-дараша. І ти не той хто на рабірах б,ється
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Кризский Игорь, ты ёбу дался или куй проглотил?
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