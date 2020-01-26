"Це ганьба": Росія встановила історичний антирекорд в біатлоні

Збірна Росії з біатлону встановила історичний антирекорд, не завоювавши жодної медалі Кубка світу в 26 гонках поспіль.

Збірна Росії з біатлону Championat.com

Минулий антирекорд був встановлений в 2016 році – тоді російські біатлоністи вперше не взяли медалей на чемпіонаті світу і не потрапляли в призи 25 гонок поспіль.

Серія закінчилася на першому етапі Кубка світу 2016/17 в Естерсунді, коли Антон Бабіков виграв гонку переслідування, а Максим Цвєтков був другим.

Російські біатлоністи останній раз піднімалися на п'єдестал 14 грудня о Хохфільцені. В Австрії Логінов взяв "срібло" в пасьютi, а жіноча команда фінішувала другою в естафеті.

Місцеві вболівальники не змогли стримати емоцій, назвавши таку ситуацію ганьбою.

"Просто ганьба всієї федерації біатлоністів, а сміливості піти самим не вистачить, треба вигнати", "Навіщо показувати по телебаченню цю ганьбу? Показуйте фігурне катання і лижі, де росіяни весь п'єдестал зайняли", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна російська біатлоністка Анфіса Резцова різко висловилася про те, що відбувається в збірній країни. На думку триразовою олімпійської чемпіонки, в команді настали розлад і бардак.

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