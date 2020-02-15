"Це було пекло": Підручний пояснив, як залишився без медалі в спринті на ЧС з біатлону

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний зізнався, що втратив шанс на медаль у спринтерській гонці на чемпіонаті світу через поспіх.

Коментуючи свій образливий промах на останньому пострілі, спортсмен зазначив, що не розрахував сили на всю дистанцію, а останнє коло перетворився для нього у справжнє пекло.

"По дистанції було трохи важко. Перше коло, напевно, дуже сильно почав і на другому і третьому колі вже було важко. Що стосується промаху, то я трохи поспішив. Але я завжди намагаюся швидко стріляти. Можна сказати, ризикую. Треба було почекати долю секунди. Прикро, що не влучив. Впав, не знаю чому. Вже думав про те, що треба їхати зі стрільбища. Треба було берегти сили на першому колі, тому що останнє – це було пекло вже", – передає слова Підручного Олександр Гливинський з Антхольцу спеціально для OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію позбавили перемоги у медальному заліку Олімпіади-2014, відібравши золоту медаль у біатлоніста Євгена Устюгова.

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