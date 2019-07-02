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Тренер-педофіл отримав роботу в збірній Росії

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Колишній старший тренер Центру спортивної підготовки Московської області Сергій Тутмін продовжив роботу в збірній Росії з біатлону.

Тренер-педофіл отримав роботу в збірній Росії

В опублікованому списку біатлонної команди на новий сезон Тутмін значиться як фахівець збірної з усіх дисциплін. Відзначається, що в його обов'язки входить забезпечення експлуатації спортивного устаткування, взаємодія з тренерами з питань техзабезпечення, розробка заходів по переозброєнню, а також створення безпечних умов для тренувань.

У квітні 2018 року Тутмін був звинувачений в сексуальних домаганнях. 17-річна біатлоністка Ганна Моісеєва звинуватила його в сексуальних домаганнях – Тутмін, працюючи старшим тренером збірної Московської області, обіцяв їй місце в складі і поліпшені умови в обмін на секс. А почати пропонував з масажу на зборах.

Тутміна нібито відразу звільнили з обласного ЦСП і відсторонили від тренерської роботи, а справу передали до Слідчого комітету. Однак вже через Тутмін продовжив роботу з неповнолітніми спортсменами на зборах команди з Московської області.

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Місце
Росія
Тег
збірна Росії з біатлону
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Наркоманы - педофилы! Сборная козлостана по любому виду спорта!
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Закон Порядок
Закон Порядок
Кацaп Кацaпыч, оба-на поймали ебана
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Наркоманы - педoфилы! Сборная кoзлoстана по любому виду спорта!
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