"Тонни брехні, війни і фейки": Підручний розповів про Росію, яка "пожинає плоди нахабства"

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний впевнений, що дуже скоро світ побачить справжній рівень російських спортсменів.

Дмитро Підручний biathlon.com.ua

"Росія настільки знахабніла, що починає пожинати плоди своєї нахабності навіть у спорті. Мова про анексії, війни, тонни брехні, фейки, які вона поширює. Міжнародна спільнота просто не витримує того нахабства, а гроші у Росії вже закінчуються, щоб платити і відмазуватися", - цитує Дмитра tribuna.

За словами біталоніста збірної України в Росії така допінг-система спорту.

"Часто у російських топових спортсменів різко падали результати, або закінчували кар’єри незрозуміло чому. Це отака системна державна підтримка допінгу", - підсумував Підручний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Підручний впевнений, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні.

Раніше Дмитро заступився за росіянина Олександра Логінова, який продовжує виступи, незважаючи на те, що раніше попався на допінгу.