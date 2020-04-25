Головна Новини
25 квітня • оновлено в 20:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

"Тонни брехні, війни і фейки": Підручний розповів про Росію, яка "пожинає плоди нахабства"

4.3т
Читати матеріал російською

Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний впевнений, що дуже скоро світ побачить справжній рівень російських спортсменів.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

biathlon.com.ua

"Росія настільки знахабніла, що починає пожинати плоди своєї нахабності навіть у спорті. Мова про анексії, війни, тонни брехні, фейки, які вона поширює. Міжнародна спільнота просто не витримує того нахабства, а гроші у Росії вже закінчуються, щоб платити і відмазуватися", - цитує Дмитра tribuna.

За словами біталоніста збірної України в Росії така допінг-система спорту.

"Часто у російських топових спортсменів різко падали результати, або закінчували кар’єри незрозуміло чому. Це отака системна державна підтримка допінгу", - підсумував Підручний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Підручний впевнений, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні.

Раніше Дмитро заступився за росіянина Олександра Логінова, який продовжує виступи, незважаючи на те, що раніше попався на допінгу.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Дмитро Підручний
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
64
61
Смішно
16
Цікаво
30
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так он же с галичины. Что от него ждать, типичный paгуль
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Silchenko Alex
Silchenko Alex
Кристина Cтефанова, Международные спортивные суды тоже с Галичины. Все вокруг рагули, кроме вас, крОсивых. Правда, как в пробах появились днк разных людей и почему была взломана база данных РУСАДА, а сама РУСАДА за два месяца не смогла придумать по этому поводу, вы, такие умные сказать не можете. Одно утешение - с Галичины, рагули. Детский сад, одним словом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
А куда мариупольского вратаря дayнa потеряли?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Кацaп Кацaпыч, чушок, тебе напомнить как выглядит символ синдрома Д а у н а и над какой территорией он развевается? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Бухалк Лексееч, такие только на росее!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Спорт Біатлон

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку
Isurus
VS
BOOM
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Dignitas
VS
NiP
Победа NiP с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку