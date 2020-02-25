Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов вкрай негативно оцінив стан російського біатлону.

Олександр Тихонов Рейтинг Букмекерів

Титулований російський біатлоніст назвав катастрофою те, що тільки Логінов зумів принести збірній Росії медалі на турнірі.

"Розумію, провал є. Зміна поколінь, все інше, таке буває. А то, що відбувається зараз, - це катастрофа!" - цитує Тихонов РІА "Новини".

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