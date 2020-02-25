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25 лютого • оновлено в 22:28
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Тихонов назвав катастрофою ситуацію в російському біатлоні

5.7т
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Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов вкрай негативно оцінив стан російського біатлону.

Олександр Тихонов

Олександр Тихонов

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Титулований російський біатлоніст назвав катастрофою те, що тільки Логінов зумів принести збірній Росії медалі на турнірі.

"Розумію, провал є. Зміна поколінь, все інше, таке буває. А то, що відбувається зараз, - це катастрофа!" - цитує Тихонов РІА "Новини".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
збірна Росії з біатлону
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