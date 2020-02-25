Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов вкрай негативно оцінив стан російського біатлону.
Олександр Тихонов
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Титулований російський біатлоніст назвав катастрофою те, що тільки Логінов зумів принести збірній Росії медалі на турнірі.
"Розумію, провал є. Зміна поколінь, все інше, таке буває. А то, що відбувається зараз, - це катастрофа!" - цитує Тихонов РІА "Новини".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 лютого о 6 ранку за місцевим часом в номерах російських біатлоністів почалися обшуки.
Першопричиною облави став запит від IBU: у Касперовича знайдена українська акредитація.
Крім того, Логінов цікавив правоохоронців на тлі допінг історії в минулому.
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак спростував інформацію, що Україна видала в обхід закону Касперович свою акредитацію.
Логінов розповів подробиці облави, заявивши, що йому довелося сидіти в одних трусах
Президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов заявив, що італійська поліція нагрянула в готель до спортсменам РФ через підроблену акредитацію тренера Олександра Касперовича.
23 лютого Олександр Логінов прийняв рішення знятися з мас-старту, віддавши своє місце українцю.
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