Головна Новини
24 квітня • оновлено в 23:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

"Таку хр*нь..." Чемпіон світу Підручний наїхав на українську владу

4.5т
Читати матеріал російською

Чемпіона світу з біатлону Дмитро Підручний поскаржився, що питання отримання власного житла після його сенсаційної перемоги в 2019 році не зрушило з місця.

Наш біатлоніст поскаржився на дії влади Тернополя, які вдають, що спортсмен не здобув для країни і міста престижну нагороду.

"Таку хр*нь ..." Чемпіон світу Підручний наїхав на українську владу

Instagram Дмитра Підручного

"Нічого не змінилося. Місцева влада не хоче йти на контакт в цьому питанні. Рік тому президент змінювався, Верховна Рада – нікому не було до цієї справи. Зараз теж проблема в країні – і хто ж почне з цього питання щось піднімати? "Розумієш, у нас коронавірус в країні", – і так поки немає жодного прогресу, тільки все на словах. Уже став чемпіоном світу, а всі просто морозяться. Хіба що Олімпіаду вигравати – тоді вже точно. Поки тільки слова і обіцянки. Місцева влада почне розповідати: "Ти розумієш, ти не зовсім тернопільський", – і усіляку таку хр*нь", – цитує Підручного Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Юлія Джима під час карантину через пандемію коронавірусу влаштувала оригінальне тренування.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Місце
Україна Тернопіль
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
14
Смішно
3
Цікаво
19
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
А потом удивляются , чего это спортсмены бегут с Украины
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Біатлон

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку
Isurus
VS
BOOM
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Dignitas
VS
NiP
Победа NiP с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку