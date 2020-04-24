Чемпіона світу з біатлону Дмитро Підручний поскаржився, що питання отримання власного житла після його сенсаційної перемоги в 2019 році не зрушило з місця.
Наш біатлоніст поскаржився на дії влади Тернополя, які вдають, що спортсмен не здобув для країни і міста престижну нагороду.
Instagram Дмитра Підручного
"Нічого не змінилося. Місцева влада не хоче йти на контакт в цьому питанні. Рік тому президент змінювався, Верховна Рада – нікому не було до цієї справи. Зараз теж проблема в країні – і хто ж почне з цього питання щось піднімати? "Розумієш, у нас коронавірус в країні", – і так поки немає жодного прогресу, тільки все на словах. Уже став чемпіоном світу, а всі просто морозяться. Хіба що Олімпіаду вигравати – тоді вже точно. Поки тільки слова і обіцянки. Місцева влада почне розповідати: "Ти розумієш, ти не зовсім тернопільський", – і усіляку таку хр*нь", – цитує Підручного Tribuna.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Юлія Джима під час карантину через пандемію коронавірусу влаштувала оригінальне тренування.
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