Лідер збірної України з біатлону Олена Підгрушна зізналася, що сильно хвилювалася і допустила помилку на фінальному колі естафети на чемпіонаті світу в Антхольці.

"Я завжди кажу про те, що перемоги домагається вся четвірка. Це заслуга всіх, а не тільки моя. Сьогодні розуміли, що потрібно було включатися на максимум з самого старту, тому що потрібно було і наздоганяти лідерів і не відставати від них. Звичайно, я дуже виклалася на перших двох колах і змагатися з Херрман вже було дуже важко. Боролася до останнього, але потім вона мене обійшла. Я побачила, що чешка відстала і розслабилася. Але потім про це пошкодувала, тому що до фінішу ще було дуже далеко. Зізнаюся , що я нервувала весь тиждень до цієї гонки. У мене такого мандражу не було, напевно, з дитячого садка"- заявила українка у інтерв'ю Олександру Гливинському спеціально для OBOZREVATEL.

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Нагадаємо, що напередодні готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.

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