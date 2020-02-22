Головна Новини
22 лютого • оновлено в 16:49
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

"Такого не було з дитячого садка": Підгрушна зробила зiзнання після естафети чемпіонату світу з біатлону

1.9т
Читати матеріал російською

Лідер збірної України з біатлону Олена Підгрушна зізналася, що сильно хвилювалася і допустила помилку на фінальному колі естафети на чемпіонаті світу в Антхольці.

"Я завжди кажу про те, що перемоги домагається вся четвірка. Це заслуга всіх, а не тільки моя. Сьогодні розуміли, що потрібно було включатися на максимум з самого старту, тому що потрібно було і наздоганяти лідерів і не відставати від них. Звичайно, я дуже виклалася на перших двох колах і змагатися з Херрман вже було дуже важко. Боролася до останнього, але потім вона мене обійшла. Я побачила, що чешка відстала і розслабилася. Але потім про це пошкодувала, тому що до фінішу ще було дуже далеко. Зізнаюся , що я нервувала весь тиждень до цієї гонки. У мене такого мандражу не було, напевно, з дитячого садка"- заявила українка у інтерв'ю Олександру Гливинському спеціально для OBOZREVATEL.

Матеріал підготовлений за сприяння торгової марки Parimatch.

Нагадаємо, що напередодні готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олена Підгрушна
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Десна
Тотал меньше 3-х голов
1.95 Сделать ставку
Рома
VS
Лечче
Ничья
6.15 Сделать ставку
Элиза Мертенс
VS
Ван Цян
Победа Элизы Мертенс с форой в -4,0 гейма
1.82 Сделать ставку
Петра Мартич
VS
Барбора Стрыцова
Победа Петры Мартич со счетом 2:0
1.78 Сделать ставку
Сорана-Михаэла Кырстя
VS
Елена Рыбакина
Победа Сораны-Михаэлы Кырсти с форой в +3,5 гейма
1.96 Сделать ставку
Анетт Контавейт
VS
Анастасия Севастова
Победа Анетт Контавейт с форой в -4,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Полона Херцог
Победа Полоны Херцог с форой в +2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Элисон Риск
Победа Дженнифер Брейди с форой в -0,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Аманда Анисимова
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Рейлли Опелка
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -2,0 гейма
1.95 Сделать ставку