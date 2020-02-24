Хоча чемпіонат світу з біатлону тривав всього 11 днів, але встиг подарувати вражень не гірше повноцінного сезонного турніру. Чого тільки не сталося за цей час в Антхольці!

Фактично кожна гонка ЧС не обходилась без інтриг і сюрпризів. Починаючи від фантастичних гонок Норвегії та закінчуючи епічною гонкою Франції, від неймовірної "кулеметної" стрільби Доротеї Вірер до розчарувань Йоханнеса Бьо, від "бронзи" України до падінь Дмитра Підручного. А ще були скандали з Олександром Логиновим і звинуваченнями шведів, обшуки поліцією і позичена (?) українська акредитація...

У кожного з учасників ЧС напевно вийшов би відмінний щоденник про цю 11-денку в Антхольці! OBOZREVATEL збирає всі найяскравіші та одіозні події чемпіонату, представляючи їх в головному хіт-параді турніру.

Найяскравіша перемога

Як і очікувалося, норвежці вкотре показали майстер-клас "як перемагати на різний смак", але топперемогу перед домашньою публікою видала Доротея Вірер в індивідуальній гонці.

Фініш Доро заслуговує потрапляння в підручники! Хоча початок був і "не фонтан" (по одному промаху на перших двох стрільбах), але по трасі Вірер летіла на одному диханні паралельно альпійському вітру. У підсумку після останньої стрільби італійка дісталася до лідируючої німкені Хінц та на дивовижному останньому колі обійшла ту на фініші на 2,2 сек. Це стало другим золотом Доро на домашньому ЧС.

Кращий фініш чемпіонату

Як треба завершувати гонки та залишати Йоханнеса Бьо без "золота" ЧС в прямій боротьбі, показав француз Емільєн Жаклен в пасьюті.

Хоча до останньої стрільби Жаклен поруч з Бьо тільки дивилися в спину лідеру Логінову, однак росіянин на останньому рубежі промахнувся і пустив вперед норвежця та француза. І тут почалося – тактична боротьба "крок в крок", пропуски один одного по трасі заради вибору кращої позиції перед фінішним ривком, "велосипедні" фішки Жаклена і його приголомшливий ривок!

Перед останнім поворотом на трасі Емільен навіть демонстративно пропустив вперед Бьо, нахиляючись руками до самих лиж (подібний прийом роблять у велосипедному спорті, яким француз займається з 12-ти років). В результаті Жаклен все так розрахував до сантиметра і секунди, що на останньому повороті "вирвав" у Бьо внутрішній радіус і на фінішній прямій випередивши того на 0,4 сек!

Найепічніша поразка

Якщо Жаклен з партнерами "тягли" Францію в топи, то жіноча збірна, навпаки, - на дно. Жіноча команда Франції взагалі відзначилася в жіночій естафеті – 14-е (!) місце. Гірше, ніж Польща, Канада і, так, Білорусь!

Анаіс Бесконд в складі збірної Франції

Там був провал на провалі. 6 промахів (по 3 на кожну стрільбу) у Жюлі Сімон на першому етапі, 6 промахів з 4-ма (!) штрафними колами Селії Амоньє на третьому етапі та 4 промахи Жюстін Бреза на фінальному відрізку з +3:44 відставанням від лідера! Словенію на 19-му місці приблизно за такі ж гріхи (вже з +4:29) на третьому етапі зняли з дистанції. Франція ж таки доїхала до фінішу, але встановила антирекорд зі стрільби – 19 промахів і 4 штрафних кола!

Краща хвилина слави України

Незважаючи на всі очікування від чоловічої збірної, Україні дісталася тільки одна медаль – в жіночій естафеті. Так, наша жіноча команда знову бере медаль у своїй улюбленій гонці "4х6", як і на минулому ЧС, взявши "бронзу".

Жіноча збірна України з біатлону Фото Олександра Гливинського

Хоча зараз в медаль вірилося насилу через великі проблеми сестер Семеренко та певну нестабільність Джими. Однак на естафету всі зібралися "на ура", а Олена Підгрушна показала такий естафетний етап, який не показувала в молоді роки! Так, утримати "срібло" в боротьбі з екс-лижницею Херманн Олені не вдалося, але це і не докір – тут все було логічно. Але перевага над Швецією, Швейцарією, Італією та Росією коштує багато чого. Та й в цілому це була найкраща командна гонка Україна на ЧС.

Розчарування України

Дмитру Підручному не вдалося захистити звання "чемпіон світу", невдало виступивши як і в індивідуальних гонках, так і в естафетах.

Хоча в спринті Підручний до останнього мав шанси на медаль (на квіткову церемонію – так точно), але на другій стрільбі прикро промазав останній постріл, а потім ще й трохи впав при виході зі стадіону. Це принесло українцеві лише 10-е місце і задало невдалий тон всього чемпіонату – посередні результати та проблеми зі спиною.

Дмитро Підручний

Разом з Підручний розчарувала і чоловіча збірна в естафеті (хоча там Підручний якраз був кращим і виграв хоч й одну, але принципову позицію у команди Чехії). Стрільба досвідченого Семенова та загальний виступ Ткаленко – це був далеко не рівень ЧС, що логічно вилилося в 12-е місце України. Після гонки навіть Юрай Санітра був в легкому шоці від події, а особливо – від промахів Семенова...

Скандал чемпіонату

Все було б добре-спокійно, не виграй росіянин Олександр Логінов спринт. Але Логінов взяв "золото", і тут понеслося – звинувачення (тут же) від норвезьких і шведських біатлоністів з пригадуванням росіянину "допінгових" гріхів, "совкові" жарти самого Логінова з цегляним обличчям на прес-конференції, притягання дружини (ще й українки) та масова критика.

Олександр Логінов

Звичайно, результат росіянина не поставили під сумніви (а потім Логінов ще й "бронзу" пасьют виграє), відразу після спринту Олександра просто почали "стирати в пил". А вся російська команда автоматом занурилася в негативний ореол. Втім, Логінов сам створив для цього умови – злегка нахабне ставлення з цегляним обличчям до оточуючих після перемоги в спринті, "недалекі" відмазки на питання про допінговий скандал, і як квінтесенція "заварухи" - фраза про дружину і ліжко... Обійняти і плакати, Саша.

Так чемпіонат світу отримав один з найбільш негативних епізодів, а Логінов крім тих "золота" і "бронзи" нічого й не домігся.

Зашквар чемпіонату

Але на цьому пригоди Логінова та росіян в Італії (не гірше "Пригод італійців в Росії") не закінчилися. Під кінець ЧС італійська поліція влаштувала невелику облаву на збірну Росії, у самого Логінова відібравши телефон і ноутбук.

Олександр Логінов через скандал зі збірною Росії відмовився від участі в останній гонці ЧС

Вдуматися тільки: російський тренер Олександр Касперович приїжджає в Антхольц туристом (так як йому не вистачило квоти збірної Росії), бере акредитацію у члена делегації України, тихенько працює з російською командою і по чужій акредитації ходить на гонки! За італійськими мірками – мало не кримінальна драма!

А тут ще й Логінов з Гаранічеви зі своїм "допінгових шлейфом", через що у італійців вони апріорі під підозрою щодо будь-якої гонки. В результаті – обшук в 6 ранку в номері Логінова з вилученням у того особистих речей і розгляд з Касперович. Але щодо Логінова з Гаранічеви італійцям довелося зняти всі підозри (доказів щодо існування та використання допінгу, не знайдено), а ось з покаранням Касперовича і Союзу біатлоністів Росії поки завис.

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Найглобальніший провал

Норвежка Тіріл Екхофф їхала в Антхольц з жовтим бібом лідера заліку Кубка світу, і в першій же гонці ЧС (змішаній естафеті) в складі збірної завоювала "золото". Але потім виступи Тірілл пішли під відкіс.

Тіріл Екхофф Фото Олександра Гливинського

59-е місце (!) в спринті, 20-е – в пасьюті, 15-е – в "індивідуалці" і 7-е – в мас-старті. Так, в жіночій естафеті Норвегія з Екхофф знову виграла золоті медалі, але особисті виступи Тіріл – це просто провал. 4 промахи на другій стрільбі в спринті (першому індивідуальному старті) – це навіть складно пояснити, не відчуваючи стану самої Екхофф зсередини. Так, в пасьюті був хороший підйом з 79-ї на 20-ту позицію, але потім – всього топ-20, в порівнянні з чисельними перемогами на етапах КС.

Прикраса чемпіонату

Чимало перемог і завоювань медалей були яскравими, але справжньою "вишенькою на торті" стала стрільба – стрільба Доротеї Вірер в жіночій естафеті.

Це не просто рекорд ЧС з проведення стрільби за 19 секунд, а справжній екстаз в скорострільності та закриття мішеней італійкою! А між першим і останнім пострілом Доро пройшло всього 6 секунд!

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