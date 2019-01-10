''Зробив одну помилку'': найкращого біатлоніста Росії звинуватили у зраді

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова назвала зрадником біатлоніста збірної Росії Антона Шипуліна.

Володимир Путін і Антон Шипулін СБР

"Для мене Антон зробив одну помилку. Він зрадив спортсменів, які не потрапили на Олімпіаду. Шипулін не став битися за них, за себе, за правду. Треба було знайти юриста і доводити свою правоту. Антон відмовився від боротьби", — цитує Резцову "Спорт день за днем".

54-річна спортсменка впевнена, що Шипулін, який завершив 25 грудня кар'єру, недовго сидітиме склавши руки

"Вважаю, що він піде в політику. Зазвичай у нас всі великі спортсмени йдуть у політику. До Держдуми і так далі. Чи є у Антона здібності до політики? Ні. Але думаю, що йому зроблять таку пропозицію. Хоча мені б хотілося, щоб Шипулін тренував, як і всі олімпійські чемпіони, які завершили спортивні кар'єри. Але зазвичай вони йдуть у політику", — підсумувала Резцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив Антона Шипуліна на Олімпіаду-2018. МОК не включив іменитого спортсмена до списку потенційних учасників Ігор у Пхьончхані від РФ.

У січні минулого року, крім Шипуліна, МОК не допустив на Ігри-2018 російського шестиразового олімпійського чемпіона з шорт-треку.