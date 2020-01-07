Старшого тренера збірної України з біатлону "викинули" в замет - відеофакт

Біатлоністи збірної України привітали старшого тренера чоловічої збірної Юрая Санітру, викинувши його в замет на стадіоні в Хохфільцені.

"Ми трохи посиділи разом з Вітою та Валею Семеренко. Вони разом з хлопцями готували святкову вечерю. Були і салат олів'є, і "шуба". Не вистачало тільки словацьких ковбасок. Хлопці зробили "подарунок"- кинули мене в сніг на стрільбищі", – прокоментував цей випадок Санітра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Підгрушна стала переможницею Кубка Австрії, в яких брали участь і біатлоністки збірної України, які проводять там тренувальний збір перед продовженням сезону на Кубку світу.

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