Стало відомо, хто в Україні покаже Кубок світу з біатлону в новому сезоні

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що телеканал "UA: Перший" в новому сезоні продовжить транслювати гонки Кубку світу.

"Де дивитися біатлон у новому сезоні? "UA:Перший", тут нічого не змінилося. Телеканал "Спорт-1" поки транслювати навряд чи зможе. Торік правами на трансляції володіла Федерація, і ми віддали їх цим двом ЗМІ. Але практика показала, що це дуже клопітно й було багато проблем. Ми навіть пішли в мінус після цього, оскільки нам не все виплатили. В підсумку, вирішено, що UA:Перший підпише контракт і отримає права показу гонок безпосередньо", – повідомив Бринзак.

Новий сезон Кубку світу з біатлону стартує 30 квітня в Естерсунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністи збірної України Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний зачарували мережу патріотичним флешмобом.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!