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20 листопада • оновлено в 11:49
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Стало відомо, хто в Україні покаже Кубок світу з біатлону в новому сезоні

1.3т
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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що телеканал "UA: Перший" в новому сезоні продовжить транслювати гонки Кубку світу.

Стало відомо, хто в Україні покаже Кубок світу з біатлону в новому сезоні

"Де дивитися біатлон у новому сезоні? "UA:Перший", тут нічого не змінилося. Телеканал "Спорт-1" поки транслювати навряд чи зможе. Торік правами на трансляції володіла Федерація, і ми віддали їх цим двом ЗМІ. Але практика показала, що це дуже клопітно й було багато проблем. Ми навіть пішли в мінус після цього, оскільки нам не все виплатили. В підсумку, вирішено, що UA:Перший підпише контракт і отримає права показу гонок безпосередньо", – повідомив Бринзак.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Володимир Бринзак
Тег
UA: Перший
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