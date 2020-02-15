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15 лютого • оновлено в 17:06
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Підручний епічно залишився без медалі в спринті чемпіонату світу з біатлону

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Лідер збірної України Дмитро Підручний неймовірним чином упустив шанс на медаль у спринтерській гонці на чемпіонаті світу з біатлону, яка подарувала фантастичну розв'язку.

Наш співвітчизник показав кращий результат в "жовто-синьої" команди, зайнявши підсумкове десяте місце. При цьому Дмитро після першої стрільби йшов другим з відставанням у 1,3 секунди від лідера.

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Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

На стійці українець впевнено закривав мішені, проте останній постріл прийшовся в "молоко". Йдучи на штрафне коло, Підручний наступив на палицю і впав. У підсумку на дистанцію українець пішов шостим, маючи 21 секунду відставання від першого місця.

Переможцем гонки, в якій фактично кожні дві-три хвилини змінювався лідер, сенсаційно став росіянин Олександр Логінов, який на 6,5 секунд випередив Кантена Фійона Майє. "Бронзу" виграв легендарний француз Мартен Фуркад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського біатлоністка Євгена Устюгова позбавили "золота" Олімпіади-2014 в Сочі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Дмитро Підручний Сергій Семенов Артем Прима
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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