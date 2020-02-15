Підручний епічно залишився без медалі в спринті чемпіонату світу з біатлону

Лідер збірної України Дмитро Підручний неймовірним чином упустив шанс на медаль у спринтерській гонці на чемпіонаті світу з біатлону, яка подарувала фантастичну розв'язку.

Наш співвітчизник показав кращий результат в "жовто-синьої" команди, зайнявши підсумкове десяте місце. При цьому Дмитро після першої стрільби йшов другим з відставанням у 1,3 секунди від лідера.

Дмитро Підручний

На стійці українець впевнено закривав мішені, проте останній постріл прийшовся в "молоко". Йдучи на штрафне коло, Підручний наступив на палицю і впав. У підсумку на дистанцію українець пішов шостим, маючи 21 секунду відставання від першого місця.

Переможцем гонки, в якій фактично кожні дві-три хвилини змінювався лідер, сенсаційно став росіянин Олександр Логінов, який на 6,5 секунд випередив Кантена Фійона Майє. "Бронзу" виграв легендарний француз Мартен Фуркад.

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