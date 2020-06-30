Сподіваюся, люди усвідомлюють, скільки ми страждали від Росії, – Підручний

Максим Богданов Біатлон 00:05, 1.07.2020 Оновлено: 00:17, 1.07.2020

Український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний поділився своєю думкою про політичну обстановку в Україні.

Наш славетний спортсмен спостерігає тенденції того, що країна почала "рухатися не туди, куди ми хочемо". Біатлоніст сподівається, що патріотично налаштовані громадяни не допустять розвороту "не в ту сторону".

"В цілому мені хочеться вірити, що ті зміни, які в країні відбулися після 2014 року, вже незворотні. Сподіваюся, люди читають історію й усвідомлюють, скільки разів ми страждали від нашого північного сусіда. І скільки від рук росіян гинуло наших людей", – сказав Підручний в інтерв'ю Glavcom.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Підручний зізнався, що не розуміє, чому деякі наші спортсмени бояться відкрито говорити на тему військової агресії Росії по відношенню до України.

Раніше Підручний заявив, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні.

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