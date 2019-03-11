Смалить корупцію та Росію: 5 вогняних фактів про нового чемпіона світу Дмитра Підручного

Незважаючи на всі проблеми, нинішній сезон українського біатлону запам'ятається надовго - українці вперше в історії завоювали медаль на чемпіонат світу. І золото красується на шиї Дмитра Підручного.

Підручний вже кілька років є справжнім "движком" збірної в багатьох сенсах, часто в командних перегонах витягуючи результат (як це було в тому ж Естерсунді в змішаній естафеті ). Але, що цікаво, в індивідуальних гонках Дмитро раніше не брав будь-якої медалі і максимум ставав лише четвертим...

OBOZREVATEL згадує найяскравіші віхи кар'єри Дмитра Підручного, який в дитинстві носив окуляри і навіть не думав про біатлон, а зараз розносить "в пух і прах" членів команди та спортивних функціонерів.

Дмитро Підручний із золотою медаллю ЧС

Про біатлон і не думав, а мама віддала на боротьбу

Давно відомий факт, що Підручний займається біатлоном з юності, років з 14-ти. Багато хто вважає, що маленький Діма ще з дитинства на лижах, але в дійсності хлопчик дуже довго і не перетинався з біатлоном. А енергію і силу виплескував на тренуваннях з греко-римської боротьби.

"На боротьбу ще в дитинстві мене віддала мама, але більше заради того, щоб вдома не сидів без діла" - розповідає Підручний в інтерв'ю youtube-каналу SPORT TRAVELER UA. Але з боротьбою так і не склалося, та й складно було уявити маленького Дмитрика борцем, який в шкільні роки довго ще носив окуляри.

Маленький Дмитро Підручний з мамою Марією Фото з сімейного архіву Дмитра Підручного

Але потім проблеми із зором пішли, а батьківські корені взяли своє. Батьки Дмитра - професійні лижники, які свого часу почали брати сина на тренувальну базу і залучати до невеликих турнірів. А там вже хлопця помітив біатлонний тренер Юрій Бунт, і пішло-поїхало. А якби не помітив?

Перша медаль, і відразу золота

Дмитро Підручний в біатлоні вже 14 років, а кольори збірної захищає з 2012-го. В останні роки Підручний став одним з лідерів українського біатлону і по-своєму його надією, але до минулого тижня ніяк не зміг виграти медаль в індивідуальних дисциплінах.

Дмитро Підручний не стримував емоцій під час нагородження золотою медаллю чемпіонату світу biathlon.com.ua

В естафетах Дмитро вже тричі брав нагороди, на етапах Кубка світу в 2015-му (Нове-Мєсто, Чехія), 2017-го і 2018-го (обидва рази - Контіолахті, Фінляндія). Але в індивідуальних гонках ніколи не піднімався на подіум, лише двічі будучи 4-м. Хоча якби не ті самі 0,3 секунди в спринті пару днів назад, у Підручного була б ще і бронза ЧС.

Можливо, такий рок "переслідує" біатлоніста через випадок на самому початку кар'єри, коли Дмитро ледь не пропустив свою першу квіткову церемонію, мало не виїхавши зі стадіону?

Відмовився "зливати" гонку, в чому без проблем зізнався в прямому ефірі

"Договірні матчі" бувають не тільки в ігрових видах спорту, але і наздоганяють інших спортсменів. Торкнулося це і Підручного на ранніх етапах кар'єри. Але Дмитро, за його словами, відразу ж відмовився і навіть не припускав, як піти на таке.

Дмитро Підручний під час гонки-переслідування в Естерсунді

"До мене звернулися через одну людину, з якою певні люди зв'язалися в соц. мережах. Хотіли якось заробити. Але для мене це нонсенс. Я в біатлоні стільки не через гроші, скільки через свої особисті амбіції боротися за кожне призове місце"- розповідав Підручний в інтерв'ю SPORT TRAVELER UA.

Не боїться критикувати як своїх по команді, так і чиновників за саботаж

Українські спортсмени в цілому сповідують тиху-мирну політику ведення кар'єри, намагаючись не перетинатися з глобальними суспільно-політичними явищами і ховаючись за ширмою "спорт поза політикою". Але це явно не про Підручного, якого тут можна сміливо виділити окремо. Більш того, біатлоніст чесно відстоює інтереси збірної України і українського біатлону.

Дмитро Підручний

Тоді як безліч спортсменів зайвий раз бояться вимовити навіть зайву прізвище зі складу керівництва федерацій / комітетів і т.п., Підручний буквально "спалив" директора Департаменту у справах сім'ї та молоді Тернопільської ОДА. За словами біатлоніста (і не тільки), якийсь Віктор Мацікур спеціально саботує діяльність біатлонної бази, щоб її таки закрили і могли "розпиляти". Справа торкнулося навіть Укроборонпрому.

"Пан Мацікур поняття не має, що таке циклічні види спорту і наскільки вони важкі. Розумієте, я знаю, які люди посадили його в той кабінет. Для того пана Мацікура й привели на посаду, щоб з його допомогою "віджати" базу і роздерибанити її . Зрозуміти, як працює цей чиновник, неважко. У Тернополі є КБ "Промінь", завод Укроборонпрому. Люди, які просували Мацікура, робили все, щоб знищити КБ. Тепер інша мета - біатлонна база", - сказав Підручний в інтерв'ю tyzhden.ua.

"Людина просто займається саботажем та ігнорує все, що стосується біатлону. Дійшло до того, що мені перестали повертати кошти, які я витрачаю на дорогу, добираючись до збірної. Хоча раніше з цим проблем не було", - каже Дмитро.

Ще довго буде пам'ятатися всім любителям біатлону й інший "запал", коли від капітана збірної дісталося сервіс-менам команди - "аматорам з незрозумілої країни". Тут, як то кажуть, треба просто бачити (справа була під час коментаря після мас-старту на етапі Кубка світу в Чехії в грудні 2018-го).

"Враховуючи, що Росія веде з нами війну, їхати не варто"

Після 2014-го гостро піднялася тема доцільності поїздок українських спортсменів в Росію. В індивідуальних видах спорту на державному рівні це важко контролювати, але деякі "поза політикою" їздять грати-тренуватися в Росію і сьогодні.

Але не Підручний. Капітан збірної України з біатлону в минулому році видав чи не найбільш адекватну оцінку впливу російсько-українського конфлікту на спорт і згадав, як їздив на Олімпіаду в Сочі в 2014-му якраз під час Майдану.

Дмитро Підручний разом з іншими медалістами ЧС - норвежцем Йоханнесом Бьо і французом Фійоном Має

"Тут з якого боку подивитися. З огляду на, що Росія веде з нами війну, звичайно, їхати на етапи Кубка світу в Росії не треба. Вважаю, що з країною, яка на нас напала, потрібно припинити будь-які стосунки. У той же час спорт називають послом миру. Можливо, варто було поїхати туди і довести, що ми сильніші, ніж вони? Але це припущення. Загалом вважаю, що рішення не їхати в Тюмень (на етап Кубка світу. - прим. ред.) було правильним", - говорить Дмитро в інтерв'ю tyzhden.ua.

"Не виключаю, що росіяни в Сочі в 2014-му (на Олімпіаді. - прим. ред.) свідомо обмежували доступ до новин з України. Тому про справжні масштаби подій на Майдані дізналися вже після повернення додому. Так, знали, що люди гинуть, але не знали, що розстріли проводилися так цинічно і відкрито", - згадує Підручний.

Хоча в 2017-му біатлоніст потрапив в невеликий скандал на ґрунті висловлювань про росіян. Розповідаючи про етап Кубка світу у фінському Контіолахті, Дмитро нібито поскаржився на "велику кількість п'яних росіян". Після цього біатлоніст спростовував свої слова.

"Мої слова там повністю перекрутили. Я б хотів все пояснити, щоб не було непорозумінь. Мене запитали, як атмосфера в Контіолахті, на що я відповів, що багато росіян і п'яних. Я мав на увазі взагалі п'яних людей, незалежно від національності та сказав це жартома, а журналіст виніс у заголовок. Потім росіяни вирішили, що, мовляв, мені заважають російські вболівальники. Я не хотів нікого образити, тим більше у мене є родичі в Росії, і мені сьогодні вранці було перед ними незручно", - розповідав Дмитро в коментарі російському сайту Чемпіонат після однієї з гонок КС.

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