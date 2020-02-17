Скандал довкола Логінова на ЧС із біатлону: спортивні підсумки 16 лютого

На чемпіонаті світу з біатлону триває скандал навколо росіянина Олександра Логінова, а англійський "Ліверпуль" встановив неймовірний рекорд Європи.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 16 лютого.
Крім того, українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла престижний турнір в ОАЕ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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