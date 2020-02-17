Головна Новини
17 лютого • оновлено в 10:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Скандал довкола Логінова на ЧС із біатлону: спортивні підсумки 16 лютого

1.8т
Читати матеріал російською

На чемпіонаті світу з біатлону триває скандал навколо росіянина Олександра Логінова, а англійський "Ліверпуль" встановив неймовірний рекорд Європи.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 16 лютого.

Крім того, українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла престижний турнір в ОАЕ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

"Знищують спорт": норвезький чемпіон обурився через перемогу росіянина на ЧС із біатлону

Сокира і вогнегасник: в Англії юнацький турнір з боксу закінчився кривавою бійнею

"Ліверпуль" встановив фантастичний рекорд

Все пробачать: волейболістка збірної Туреччини підкорила мережу

Росіянин Логінов драматично втратив перемогу в пасьюті на ЧС із біатлону

Українська каратистка виграла престижний турнір в Дубаї і вийшла на Олімпіаду

Збірна України втратила лідера на індивідуальну гонку ЧС із біатлону

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Олександр Логінов Анжелiка Терлюга
Теги
ФК Ліверпуль Збірна України з біатлону збірна Росії з біатлону
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какой скандал, в чем заключается скандал? вы ипануты или где?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Атлетико
VS
Ливерпуль
Инд. тотал Ливерпуля больше 1
1.60 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
ПСЖ
Боруссия Д не проиграет и тотал больше 2.5
2.60 Сделать ставку
Барыс
VS
Сибирь
Победа Барыса
1.83 Сделать ставку
Ак Барс
VS
Авангард
Победа Ак Барса с форой (0)
1.63 Сделать ставку
Локомотив
VS
Витязь
Тотал больше 4.5
1.80 Сделать ставку
Антальяспор
VS
Касымпаша
Гости не проиграют
1.89 Сделать ставку
Павлюченкова
VS
Бенчич
Победы Белинды в двух сетах
1.775 Сделать ставку
Клейстерс
VS
Мугуруса
Тотал меньше 17,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Саккари
VS
Соболенко
Победа Марии с форой (+3)
1.88 Сделать ставку
Чилич
VS
Краинович
Победа хорвата
1.995 Сделать ставку