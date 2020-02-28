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28 лютого • оновлено в 14:36
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Скандал на Чемпіонаті Європи з біатлону: в IBU ухвалили остаточне рішення щодо чемпіонської гонки України

6.6т
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IBU задовольнив апеляцію збірної Норвегії та повернув їй третє місце в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону, яку виграла збірна України.

Як повідомляється на офіційній сторінці Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) в Twitter, після вивчення відеоматеріалів гонки та показань свідків IBU ухвалила рішення внести повторні зміни до фінального протоколу змішаної естафети, скасувавши дискваліфікацію норвежців.

Збірна Норвегії з біатлону

Збірна Норвегії з біатлону

Нагадаємо, що за підсумками гонки збірна Білорусі, яка закінчила її на четвертому місці, вимагала анулювати результат Норвегії, звинувативши її представника Александера Андерсена в неспортивній поведінці. Біатлоніст виштовхнув із траси білоруса Сергія Бочарнікова після останньої стрільби, завадивши йому поборотися за "бронзу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з біатлону посіла третє місце в сингл-міксті на чемпіонаті Європи з біатлону.

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Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Місце
Білорусь
Тег
Збірна України з біатлону
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Нельзя стоять на пути норвежских астматиков, судьи решили необъективно, их поправили, также как арбитраж по Юкосу отменил решение своего же суда.
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