Скандал на Чемпіонаті Європи з біатлону: в IBU ухвалили остаточне рішення щодо чемпіонської гонки України

IBU задовольнив апеляцію збірної Норвегії та повернув їй третє місце в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону, яку виграла збірна України.

Як повідомляється на офіційній сторінці Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) в Twitter, після вивчення відеоматеріалів гонки та показань свідків IBU ухвалила рішення внести повторні зміни до фінального протоколу змішаної естафети, скасувавши дискваліфікацію норвежців.

After receiving the 🇧🇻 protest, the Jury of Appeal reviewed the complete situation once more. By taking into a count visual material as well as witness reports, the Jury of Appeal finally decided to accept the 🇧🇻 protest and to uphold the results as in finish: 🇧🇻 3rd, 🇧🇾 4th.