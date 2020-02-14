"Скам'яніли": Семеренко розповіла про проблему під час гонки на ЧС з біатлону

Біатлоністка збірної України Віта Семеренко, яка посіла 11-е місце в жіночому спринті на 7,5 км на чемпіонаті світу в італійському Антхольці, прокоментувала свій виступ.

Віта Семеренко Укрінформ

"Я задоволена стрільбою. Все-таки погодні умови були важкі - і вітер, і висота. В принципі, погода для всіх однакова, як і траса. А пориви вітру - це вже кому як пощастить. Це лотерея. Однак ходом я програла переможцю близько хвилини. Я перестраховувалася, щоб вистачило на всю дистанцію. До останнього підйому відпрацювала нормально. Але остання частина траси дуже важка, особливо 400 метрів на фініші. На них мене і не вистачило. На спуску ноги немов скам'яніли і були вже неробочими. У гонці переслідування буду розраховувати на кращий результат, ніж сьогодні", - заявила Віта Семеренко в інтерв'ю Олександру Гливинському спеціально для OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України Олена Підгрушна у спринті посіла четверте місце - їй не вистачило для завоювання медалі чотирьох секунд.

Матеріал підготовлений за сприяння торгової марки Parimatch.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!