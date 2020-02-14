Головна Новини
14 лютого • оновлено в 19:45
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

"Скам'яніли": Семеренко розповіла про проблему під час гонки на ЧС з біатлону

1.2т
Читати матеріал російською

Біатлоністка збірної України Віта Семеренко, яка посіла 11-е місце в жіночому спринті на 7,5 км на чемпіонаті світу в італійському Антхольці, прокоментувала свій виступ.

Віта Семеренко

Віта Семеренко

Укрінформ

"Я задоволена стрільбою. Все-таки погодні умови були важкі - і вітер, і висота. В принципі, погода для всіх однакова, як і траса. А пориви вітру - це вже кому як пощастить. Це лотерея. Однак ходом я програла переможцю близько хвилини. Я перестраховувалася, щоб вистачило на всю дистанцію. До останнього підйому відпрацювала нормально. Але остання частина траси дуже важка, особливо 400 метрів на фініші. На них мене і не вистачило. На спуску ноги немов скам'яніли і були вже неробочими. У гонці переслідування буду розраховувати на кращий результат, ніж сьогодні", - заявила Віта Семеренко в інтерв'ю Олександру Гливинському спеціально для OBOZREVATEL.

Новини
"Не ризикувала": Підгрушна прокоментувала завоювання "дерев'яної" медалі на чемпіонаті світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України Олена Підгрушна у спринті посіла четверте місце - їй не вистачило для завоювання медалі чотирьох секунд.

Матеріал підготовлений за сприяння торгової марки Parimatch.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Віта Семеренко
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Питтсбург Пингвинз
VS
Монреаль Канадиенс
Победа Питтсбурга в основное время
1.88 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.08 Сделать ставку
Каролина Харрикейнз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.93 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Виннипега в основное время
2,07 Сделать ставку
Лион
VS
Страсбур
Победа хозяев
1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
2.3 Сделать ставку
Барселона
VS
Хетафе
Обе команды забьют
1.88 Сделать ставку
Аталанта
VS
Рома
Обе команды забьют
1.42 Сделать ставку
Болонья
VS
Дженоа
Ничья
3.64 Сделать ставку
Мехелен
VS
Андерлехт
Победа гостей
2.475 Сделать ставку