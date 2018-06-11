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"Сильно перебрала": біатлоністка збірної України зробила відверте зізнання

2.3тЧитати новину російською

Українська біатлоністка Ольга Абрамова назвала причини провалу в результатах у минулому сезоні. За словами спортсменки, невдалий виступ і не потрапляння до складу збірної країни на Олімпіаду-2018 у Пхенчхані пов'язані з помилками у передсезонній підготовці.

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"Я дуже сильно перебрала з навантаженнями. Причому я все робила за тренувальним планом. Але виступати і розуміти, що виконав всі на 100 відсотків, а результату зовсім немає... Був такий стан, що я начебто сильна, але виходжу на дистанцію і взагалі рук-ніг не відчуваю. Тобто там був конкретний перебір з навантаженнями. Мені особистий тренер сказала: "Треба мати талант, щоб тебе так загнати", - наводить слова Абрамової XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація біатлону України назвала нового тренера національної команди.

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Тема
Біатлон
Особа
Ольга Абрамова
Об'єкт
Збірна України з біатлону
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