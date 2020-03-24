Шипулін у розпал епідемії закликав людей вийти з дому

Чемпіон світу з біатлону і депутат Держдуми Росії Антон Шипулін закликав людей перебувати на свіжому повітрі, незважаючи на поширення коронавiрусу.
"Навіть якщо багато хто з вас працюють віддалено, а хтось самоізолювався через злощасний коронавірус, не варто забувати, що спорт і свіже повітря – запорука нашого здоров'я", – написав Шипулін у своєму Instagram.
Він також висловив упевненість, що коронавірус скоро "відступить".
Всім привіт! Навіть якщо багато хто з вас працюють "на удаленке", а хтось самоізолювався через злощасного коронавируса, не варто забувати, що спорт і свіже повітря - запорука нашого здоров'я. Подивіться, яке сонце! Погода чудова! Тому вибирайтеся зі своїх будинків хоча б на прогулянку в ліс або парк, пробіжіться, подихайте свіжим повітрям і налаштовуйтесь на позитив. Упевнений, скоро вірус відступить, і ми знову заживемо повним життям! Всім здоров'я і чудового настрою!
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня ВООЗ оголосила спалах нового коронавiрусу пандемією.
Раніше лікарка з Іспанії заявила, що єдиним ефективним превентивним методом захистити себе від коронавiрусу є самоізоляція.
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