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24 березня • оновлено в 21:40
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Шипулін у розпал епідемії закликав людей вийти з дому

4.6т
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Чемпіон світу з біатлону і депутат Держдуми Росії Антон Шипулін закликав людей перебувати на свіжому повітрі, незважаючи на поширення коронавiрусу.

"Навіть якщо багато хто з вас працюють віддалено, а хтось самоізолювався через злощасний коронавірус, не варто забувати, що спорт і свіже повітря – запорука нашого здоров'я", – написав Шипулін у своєму Instagram.

Він також висловив упевненість, що коронавірус скоро "відступить".

Всім привіт! Навіть якщо багато хто з вас працюють "на удаленке", а хтось самоізолювався через злощасного коронавируса, не варто забувати, що спорт і свіже повітря - запорука нашого здоров'я. Подивіться, яке сонце! Погода чудова! Тому вибирайтеся зі своїх будинків хоча б на прогулянку в ліс або парк, пробіжіться, подихайте свіжим повітрям і налаштовуйтесь на позитив. Упевнений, скоро вірус відступить, і ми знову заживемо повним життям! Всім здоров'я і чудового настрою!

Публікація від Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня ВООЗ оголосила спалах нового коронавiрусу пандемією.

Раніше лікарка з Іспанії заявила, що єдиним ефективним превентивним методом захистити себе від коронавiрусу є самоізоляція.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Антон Шипулiн
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