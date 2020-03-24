Шипулін у розпал епідемії закликав людей вийти з дому

Чемпіон світу з біатлону і депутат Держдуми Росії Антон Шипулін закликав людей перебувати на свіжому повітрі, незважаючи на поширення коронавiрусу.

"Навіть якщо багато хто з вас працюють віддалено, а хтось самоізолювався через злощасний коронавірус, не варто забувати, що спорт і свіже повітря – запорука нашого здоров'я", – написав Шипулін у своєму Instagram.

Він також висловив упевненість, що коронавірус скоро "відступить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня ВООЗ оголосила спалах нового коронавiрусу пандемією.

Раніше лікарка з Іспанії заявила, що єдиним ефективним превентивним методом захистити себе від коронавiрусу є самоізоляція.

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