Сенсація Підгрушної: українка провела феєричний спринт на Кубку світу з біатлону

В Ансі (Франція) завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках 3-го етапу Кубка світу з біатлону. Капітанка збірної України Олена Підгрушна показала відмінний результат, посівши 9-е місце.

Олена Підгрушна

32-річна спортсменка, яка пропустила другу половину минулого сезону через травму і відновила виступи на Кубку світу нинішнього сезону лише з другого етапу, чудово відпрацювала на вогневих рубежах. У Підгрушної жодного промаху.

Також Олена не пасла задніх і під час проходження дистанції: так, зокрема, вона на рівних змагалася з фаворитами перегонів і на третьому колі була однією з найбільш швидкісних (четвертий час, всього на 4 секунди гірше, ніж у лідерки). За загальним часом в бігу Підгрушна стала 21-ю, що також викликає повагу, з огляду на її недавні проблеми зі здоров'ям.

Переможниці гонки – норвежці Тіріл Екгофф – Підгрушна поступилася всього 47 секундами. "Срібло" у француженки Жюстін Бреза, "бронза" – у чешки Маркети Давидової.

Інші українські учасниці розташувалися так: Дарина Блашко посіла 30-е місце, Юлія Джима – 38-е, Віта Семеренко – 50-е і Валя Семеренко – 55-е.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер в чоловічому спринті найкращий результат серед українських біатлоністів показав чемпіон світу Дмитро Підручний.

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