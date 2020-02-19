Головна Новини
19 лютого • оновлено в 09:23
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Семеренко емоційно звернулася до фанатів: спортивні підсумки 18 лютого

868
Читати матеріал російською

У Лізі чемпіонів сенсаційно стартувала стадія плей-офф, а українська біатлоністка Валентина Семеренко емоційно звернулася до вболівальників.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 18 лютого.

Крім того, дружина російського біатлоніста Олександра Логінова привітала його з перемогою на ЧС українською мовою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Я шокована": Семеренко звернулася до вболівальників

Сенсація в Мадриді і безумство в Дортмунді: результати Ліги чемпіонів 18 лютого

Дружина російського чемпіона світу з біатлону привітала його українською мовою

"Часи Януковича": у знаменитого українського боксера заявили про "диктатуру в Україні"

Кличко сказав, хто повинен стати єдиним чемпіоном в супертяжах

Український боксер страшним ударом нокаутував суперника

Російський чемпіон опинився при смерті після страшної аварії

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
чемпіонат світу з біатлону Ліга чемпіонів
Особи
Валя Семеренко Олександр Логінов
Теги
Боруссія Дортмунд ПСЖ Атлетіко Мадрид ФК Ліверпуль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Айнтрахт
VS
Зальцбург
Победа Айнтрахта
2.10 Сделать ставку
Лудогорец
VS
Интер
Инд. тотал Интера больше 1.5
1.83 Сделать ставку
Хетафе
VS
Аякс
Аякс не проиграет и тотал меньше 2.5
2.80 Сделать ставку
Байер
VS
Порту
Тотал больше 2.5
1.90 Сделать ставку
Вулверхэмптон
VS
Эспаньол
Победа Вулверхэмптона с форой (-1)
1.92 Сделать ставку
Рома
VS
Гент
Гент забьет
1.59 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Бостон Брюинз
Победа Бостона в основное время
1.95 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Аризона Койотс
Победа Далласа с нулевой форой
1.63 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Сент-Луис Блюз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Сент-Луиса в основное время
1.58 Сделать ставку