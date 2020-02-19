Семеренко емоційно звернулася до фанатів: спортивні підсумки 18 лютого

У Лізі чемпіонів сенсаційно стартувала стадія плей-офф, а українська біатлоністка Валентина Семеренко емоційно звернулася до вболівальників.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 18 лютого.

Крім того, дружина російського біатлоніста Олександра Логінова привітала його з перемогою на ЧС українською мовою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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