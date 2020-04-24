"Що ви від нього хочете?" Підручний заступився за російського допінгіста
Український біатлоніст Дмитро Підручний заступився за росіянина Олександра Логінова, який продовжує виступи, незважаючи на те, що раніше попався на допінгу.
Наш чемпіон світу вважає цькування Логінова необгрунтованим, і закликав до внесення змін в регламенти.
"Ситуація з Логиновим – це було вже занадто. Якщо ви хочете, щоб конкретно Логінов або будь-який інший спортсмен, якого ловили на допінгу, вже не виступали – змініть правила, покарання за різні види допінгу. Припустився він помилки чи це була система допінгу в Росії – це неважливо зараз. Але тиснути під час змагань... Було видно, що це навмисний психологічний тиск. Я не захищаю конкретно його або допінгістів – я теж проти цього, але є правила, і ми повинні їх дотримуватися. Якщо він виступає, то відбув своє покарання – що ви від нього хочете?" – цитує Підручного Tribuna.com.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Підручний розкритикував українську владу через ситуацію з видачею квартири після його перемоги на чемпіонаті світу з біатлону 2019 року.