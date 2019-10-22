"Що в цьому такого?" У збірній України розгорівся скандал через російських біатлоністів

За інформацією російського біатлонного експерта Олександра Круглова, на перегляді в збірній України знаходяться два російських біатлоністи. Однак їхні імена він не уточнив.

"Володимир Бринзак (президент Федерації біатлону України - Ред.) йде за принципом: чому б не спробувати. Я дуже здивувався, коли дізнався, що два російських біатлоністи знаходяться на перегляді в збірній України. Один з них змінив стільки регіонів, скільки у нього шкарпеток в шафі. Інший трохи менш відомий, хлопець зірок з неба не хапає", - цитує Круглова сайт sport.ua.

Володимир Бринзак біатлон майбутнього

Експерт уточнив, що один з біатлоністів вже виступав - інкогніто - на чемпіонаті України, і там не справив великого враження.

"Також у нього можуть бути деякі проблеми, оскільки кілька років тому він був на зборах в Криму. Самі знаєте, якщо ти поїхав до Криму з російської сторони, то в України до тебе виникнуть питання", - додав Круглов.

Президент ФБУ Володимир Бринзак у відповідь на прохання Xsport прокоментувати інформацію про російських біатлоністів в збірній України заявив, що ці чутки - "маячня".

"Нікого у нас на перегляді немає, ми працюємо своєю командою. Ніяких переговорів з іншими федераціями ми не ведемо, нікого не запрошуємо, рухаємося своїм шляхом. Так, на літньому чемпіонаті України у нас виступив вихованець Костянтина Вайгіна (білоруського тренера - Ред.). Тренер приїхав в Україну до дружини і дитині, попросив, щоб його вихованець поза конкурсом виступив на чемпіонаті України. Що в цьому такого? Про другого росіянина – це взагалі маячня повна", - сказав Бринзак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома біатлоністка Катерина Аввакумова, що має російське громадянство, вдруге за кар'єру змінила країну, втікши з РФ.

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