"Що це взагалі?" Коментатор з РФ обурився через скандал з Логіновим на ЧС з біатлону

Відомий російський коментатор Дмитро Губернієв жорстко відреагував на критику на адресу свого співвітчизника, біатлоніста Олександра Логінова, який виграв "золото" чемпіонату світу-2020.

Дмитро Губернієв Зимова універсіада-2019

"Ситуація з норвежцями Бьо і їхніми випадами на адресу Логінова... Смуток – не те слово, яке я брав би на озброєння. Я продовжую дивуватися з приводу заголовків газет. Особливо газети Dagbladet, що Логінов "обманював пенісом і гаманцем". Не буди лихо, поки воно тихо. Я люблю свою країну, і зрозуміло, що після таких висловлювань у мене виникає питання – ви що, охреніли там зовсім? Що це таке взагалі?" – обурився Губернієв, чиї слова цитує "Чемпіонат".

Те, що тема допінгу у росіян мусується в європейських ЗМІ, Губернієв вважає наслідком "дикої русофобії".

"Я – європейська людина, з усіма дружу. Але мене це сильно коробить. Головне, що вони не розуміють, що роблять все, щоб Росія об'єдналася проти подібного. Нічого спільного зі свободою слова це не має. В своєму оці колоди не помічаємо. Я не думаю, що IBU треба якось на це реагувати. У нас же свобода слова процвітає. Те, що Логінов не повинен бути тут, це розмови на користь бідних. Це говорить про те, що норвежці не вміють тримати удар", – додав одіозний російський коментатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Себастьян Самуельсон жорстко висловився про перемогу росіянина Логінова в спринті на ЧС, заявивши про те, що представника РФ, як і всієї його збірної, не повинно було бути взагалі на турнірі.

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