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Біатлоністка-пампушка на Кубку світу викликала розчулення в мережі

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Швейцарська біатлоністка Ірен Кадуріш стала справжньою зіркою соціальних мереж після жіночої естафети на 8-му етапі Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

26-річна спортсменка помітно вирізнялася з-поміж інших учасниць досить пишними формами.

Фанатам сподобався жіночний вигляд 26-річної дівчини, хоча в коментарях і пожартували, що з такими м'язами вона схожа більше на важкоатлетку, а не на біатлоністку.

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Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Ірен Кадуріш

Instagram

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Росія встановила ганебний антирекорд на Кубку світу з біатлону.

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