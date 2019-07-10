Росію залишили без Кубка світу з біатлону

Опублікований календар Кубка світу з біатлону сезону-2019/20. Перший етап стартує в Естерсунді 30 листопада. Завершиться розіграш Кубка світу етапом в Холменколлені 22 березня 2020 року.
Черговий чемпіонат світу відбудеться в лютому 2020 року в італійському Антхольці з 12-го по 23 лютого, повідомляє сайт IBU.
Варто відзначити, що в майбутньому сезоні, як і в попередньому, відсутні етапи Кубка світу в Росії.
Кубок світу з біатлону-2019/20 стартує в Естерсунді 30 листопада
1-й етап
Естерсунд, Швеція
30 листопада – 8 грудня
30 листопада – сингл-мікст
30 листопада – змішана естафета
1 грудня – спринт (чоловіки)
1 грудня – спринт (жінки)
4 грудня – індивідуальна гонка (чоловіки)
5 грудня – індивідуальна гонка (жінки)
7 грудня – естафета (чоловіки)
8 грудня – естафета (жінки)
2-й етап
Хохфільцен, Австрія
13-15 грудня
13 грудня – спринт (жінки)
13 грудня – спринт (чоловіки)
14 грудня – естафета (жінки)
14 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
15 грудня – гонка переслідування (жінки)
15 грудня – естафета (чоловіки)
3-й етап
Ансі, Франція
19-22 грудня
19 грудня – спринт (чоловіки)
20 грудня – спринт (жінки)
21 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
21 грудня – гонка переслідування (жінки)
22 грудня – мас-старт (чоловіки)
22 грудня – мас-старт (жінки)
4-й етап
Оберхоф, Німеччина
9-12 січня
9 січня – спринт (жінки)
10 січня – спринт (чоловіки)
11 січня – естафета (жінки)
11 січня – естафета (чоловіки)
12 січня – мас-старт (жінки)
12 січня – мас-старт (чоловіки)
5-й етап
Рупольдинг, Німеччина
15-19 січня
15 січня – спринт (жінки)
16 січня – спринт (чоловіки)
17 січня – естафета (жінки)
18 січня – естафета (чоловіки)
19 січня – гонка переслідування (жінки)
19 січня – гонка переслідування (чоловіки)
6-й етап
Поклюка, Словенія
23-26 січня
23 січня – індивідуальна гонка (чоловіки)
24 січня – індивідуальна гонка (жінки)
25 січня – сингл-мікст
25 січня – змішана естафета
26 січня – мас-старт (чоловіки)
26 січня – мас-старт (жінки)
Чемпіонат світу
Антхольц, Італія
12-23 лютого
12 лютого – змішана естафета
14 лютого – спринт (жінки)
15 лютого – спринт (чоловіки)
16 лютого – гонка переслідування (жінки)
16 лютого – гонка переслідування (чоловіки)
18 лютого – індивідуальна гонка (жінки)
19 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)
20 лютого – сингл-мікст
22 лютого – естафета (жінки)
22 лютого – естафета (чоловіки)
23 лютого – мас-старт (жінки)
23 лютого – мас-старт (чоловіки)
7-й етап
Нове Мєсто, Чехія
5-8 березня
5 березня – спринт (жінки)
6 березня – спринт (чоловіки)
7 березня – естафета (жінки)
7 березня – естафета (чоловіки)
8 березня – мас-старт (жінки)
8 березня – мас-старт (чоловіки)
8-й етап
Контіолахті, Фінляндія
12-15 березня
12 березня – спринт (чоловіки)
13 березня – спринт (жінки)
14 березня – гонка переслідування (чоловіки)
14 березня – гонка переслідування (жінки)
15 березня – сингл-мікст
15 березня – змішана естафета
9-й етап
Холменколлен, Норвегія
20-22 березня
20 березня – спринт (жінки)
20 березня – спринт (чоловіки)
21 березня – гонка переслідування (жінки)
21 березня – гонка переслідування (чоловіки)
22 березня – мас-старт (жінки)
22 березня – мас-старт (чоловіки)
Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоніст збірної Росії втік після провалу на чемпіонаті світу.
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