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Росію залишили без Кубка світу з біатлону

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Опублікований календар Кубка світу з біатлону сезону-2019/20. Перший етап стартує в Естерсунді 30 листопада. Завершиться розіграш Кубка світу етапом в Холменколлені 22 березня 2020 року.

Черговий чемпіонат світу відбудеться в лютому 2020 року в італійському Антхольці з 12-го по 23 лютого, повідомляє сайт IBU.

Варто відзначити, що в майбутньому сезоні, як і в попередньому, відсутні етапи Кубка світу в Росії.

Кубок світу з біатлону-2019/20 стартує в Естерсунді 30 листопада

Кубок світу з біатлону-2019/20 стартує в Естерсунді 30 листопада

1-й етап

Естерсунд, Швеція

30 листопада – 8 грудня

30 листопада – сингл-мікст

30 листопада – змішана естафета

1 грудня – спринт (чоловіки)

1 грудня – спринт (жінки)

4 грудня – індивідуальна гонка (чоловіки)

5 грудня – індивідуальна гонка (жінки)

7 грудня – естафета (чоловіки)

8 грудня – естафета (жінки)

2-й етап

Хохфільцен, Австрія

13-15 грудня

13 грудня – спринт (жінки)

13 грудня – спринт (чоловіки)

14 грудня – естафета (жінки)

14 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

15 грудня – гонка переслідування (жінки)

15 грудня – естафета (чоловіки)

3-й етап

Ансі, Франція

19-22 грудня

19 грудня – спринт (чоловіки)

20 грудня – спринт (жінки)

21 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

21 грудня – гонка переслідування (жінки)

22 грудня – мас-старт (чоловіки)

22 грудня – мас-старт (жінки)

4-й етап

Оберхоф, Німеччина

9-12 січня

9 січня – спринт (жінки)

10 січня – спринт (чоловіки)

11 січня – естафета (жінки)

11 січня – естафета (чоловіки)

12 січня – мас-старт (жінки)

12 січня – мас-старт (чоловіки)

5-й етап

Рупольдинг, Німеччина

15-19 січня

15 січня – спринт (жінки)

16 січня – спринт (чоловіки)

17 січня – естафета (жінки)

18 січня – естафета (чоловіки)

19 січня – гонка переслідування (жінки)

19 січня – гонка переслідування (чоловіки)

6-й етап

Поклюка, Словенія

23-26 січня

23 січня – індивідуальна гонка (чоловіки)

24 січня – індивідуальна гонка (жінки)

25 січня – сингл-мікст

25 січня – змішана естафета

26 січня – мас-старт (чоловіки)

26 січня – мас-старт (жінки)

Чемпіонат світу

Антхольц, Італія

12-23 лютого

12 лютого – змішана естафета

14 лютого – спринт (жінки)

15 лютого – спринт (чоловіки)

16 лютого – гонка переслідування (жінки)

16 лютого – гонка переслідування (чоловіки)

18 лютого – індивідуальна гонка (жінки)

19 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)

20 лютого – сингл-мікст

22 лютого – естафета (жінки)

22 лютого – естафета (чоловіки)

23 лютого – мас-старт (жінки)

23 лютого – мас-старт (чоловіки)

7-й етап

Нове Мєсто, Чехія

5-8 березня

5 березня – спринт (жінки)

6 березня – спринт (чоловіки)

7 березня – естафета (жінки)

7 березня – естафета (чоловіки)

8 березня – мас-старт (жінки)

8 березня – мас-старт (чоловіки)

8-й етап

Контіолахті, Фінляндія

12-15 березня

12 березня – спринт (чоловіки)

13 березня – спринт (жінки)

14 березня – гонка переслідування (чоловіки)

14 березня – гонка переслідування (жінки)

15 березня – сингл-мікст

15 березня – змішана естафета

9-й етап

Холменколлен, Норвегія

20-22 березня

20 березня – спринт (жінки)

20 березня – спринт (чоловіки)

21 березня – гонка переслідування (жінки)

21 березня – гонка переслідування (чоловіки)

22 березня – мас-старт (жінки)

22 березня – мас-старт (чоловіки)

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоніст збірної Росії втік після провалу на чемпіонаті світу.

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