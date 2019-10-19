Росію позбавили квоти на Кубок світу з біатлону

Жіноча збірна Росії з біатлону позбулися повноцінної квоти для виступів на Кубку світу, повідомляє ТАСС.

Маргарита Васильєва

Це сталося через півторарічну дискваліфікацію Маргарити Васильєвої, чиї результати були анульовані з 4 лютого 2019 року.

Таким чином, жіноча збірна Росії з біатлону втратила одне місце і не зможе заявляти максимально можливу кількість спортсменок для участі в змаганнях.

Раніше повідомлялося, що Союз біатлоністів Росії (СБР) розраховує, що конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) розгляне питання відновлення організації в правах на конгресі в Мюнхені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка світу серед юніорів 2013 року і бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону в Хохфільцені Ольга Подчуфарова вирішила змінити спортивне громадянство.

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