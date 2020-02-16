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16 лютого • оновлено в 17:25
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Росіянин Логінов драматично впустив перемогу в пасьюті на ЧС з біатлону

1.5т
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На наступний день після чоловічого спринту на чемпіонаті світу з біатлону в італійській Антхольц-Антерсельві відбулася гонка переслідування.

Сенсаційний переможець чоловічого спринту росіянин Олександр Логінов впевнено йшов до першого місця, але допустив промах на останньому вогневому рубежі та поступився "золотом" і "сріблом". Першу сходинку в драматичному стилі зайняв француз Жаклен, а на другій позиції гонку закінчив норвежець Йоханнес Бе.

Лідер збірної України Дмитро Підручний намагався ліквідувати відставання в 56 секунд від росіянина Олександра Логінова після прикрого падіння на фінальному відрізку дистанції. Іншими представниками нашої країни в гонці переслідування були Артем Прима (+1:26), Сергій Семенов (+2:00) і Антон Дудченко (+2:39).

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Підручний провалив першу стрільбу лежачи, допустивши два промахи, і опустився за її підсумками на 20-е місце з відставанням у дві хвилини від Логінова. Дудченко та Семенов зробили по одному неточного пострілу, а ось Прима відстріляв чисто та піднявся на 12-ту сходинку (+1:21).

Після чистого проходження другого вогневого рубежу, Підручний заробив два штрафних кола на третій і ще один – на четвертій, вибувши з боротьби за високі місця. Прима допустив по одному промаху на кожному з решти вогневих рубежів. Таким чином, проблеми зі стрільбою не дозволили українцям підібратися до лідерів. Найкращий результат серед наших спортсменів показав Артем Прима, зайнявши 24-у позицію з відставанням у 2:58 від лідера.

Результати чоловічої гонки переслідування на чемпіонаті світу з біатлону

Результати чоловічої гонки переслідування на чемпіонаті світу з біатлону

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Чемпіонат світу з біатлону: розклад, результати і де дивитися

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України невдало виступила в гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особи
Сергій Семенов Дмитро Підручний Артем Прима
Місце
Італія Антхольц
Тег
Збірна України з біатлону
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