Росія провела найгіршу гонку в історії Кубку світу з біатлону

У спринтерській гонці 2-го етапу Кубку світу з біатлону представники збірної Росії фінішували за межами першої тридцятки. Це стало найгіршим виступом російської команди за всю історію виступів у найпрестижнішому біатлонному змаганні зими.

Найкращий з біатлоністів збірної Росії став Матвій Єлісєєв – він точно відстрілявся, але фінішував 33-м. Олександр Логінов став 34-м, Едуард Латипов 46-м, Антон Бабіков 55-м, Петро Пащенко 72-м, Семен Сучилов 85-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський біатлоніст Юрій Шопін був виключений з основного складу збірної РФ і дискваліфікований на рік за п'яну витівку з членами антидопінгової комісії РУСАДА.

За повідомленням тренера спортсмена Юрія Охотнікова, відсторонення Шопіна триватиме до 6 листопада 2021 року.