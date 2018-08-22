Росія потрапила у великий біатлонний скандал

Союз біатлоністів Росії неформально лобіює кандидатуру одного з учасників виборів президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), повідомляє Inside the Games. При цьому наразі організація виключена з IBU через допінгові звинувачення.

Попереднє керівництво IBU на чолі з президентом Андерсом Бессебергом пішло у відставку після звинувачень у корупції. У виборах, які відбудуться 7 вересня, братимуть участь два кандидати - представник Швеції Олле Далін і Байба Брока з Латвії.

На думку видання "Спорт-Експрес", політика Байби Брокі відносно Росії буде більш лояльна, тому російські спортивні чиновники прикладають чимало зусиль, щоб її шанси стали "хоча б реальними".

Байба Брока - нова людина в біатлоні, раніше вона займала пост міністра юстиції Латвії і двічі претендувала на пост мера Риги. Наразі вона входить до складу юридичного комітету IBU.

Її конкурент Андерс Бессеберг давно працює в біатлоні, обіймав посади віце-президента IBU з розвитку і президента Федерації біатлону Швеції. Його авторитет у спорті набагато вищий, ніж у представниці Латвії.