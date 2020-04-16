Чемпіон та неодноразовий призер чемпіонатів Росії з біатлону, чемпіон світу і Європи серед юніорів Павло Магазєєв у новому сезоні представлятиме молдавську збірну, повідомляє ТАСС із посиланням на генсека Федерації біатлону Молдавії Петро Брія.

Павло Магазєєв Кадр із відео

Крім 31-річного Магазєєва, від громадянства Росії відмовилися біатлоністи Андрій Усов (25 років) та Аліна Стремоус (24 роки).

Відзначається, що для переходу атлетам не треба було спеціальний дозвіл від керівництва російського та міжнародного спілок біатлоністів, оскільки честь Росії на міжнародних змаганнях на дорослому рівні вони не відстоювали ні разу.

Петро Брія наголосив, що спортсменам видали паспорти, проте в зв'язку з поширенням COVID-19 по світу вони змушені готуватися до змагань у Росії. Збори в столиці Молдови Кишиневі заплановані на 20 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома біатлоністка Катерина Авакумова, яка має російське громадянство, вдруге за кар'єру змінила країну, яку представляє на змаганнях.

До цього знаменита російська біатлоністка Ольга Подчуфарова також змінила спортивне громадянство, щоб виступати за збірну Словенії.

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