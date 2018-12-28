Російський біатлоніст виступив на Кубку РФ в українській формі

Росіянин Олександр Жирний, який чотири роки виступав за збірну України з біатлону, на третьому етапі Кубка країни під назвою "Іжевська гвинтівка" виступав в екіпіровці "жовто-синіх".

Спортсмена не забезпечила формою влада Башкирії, кольори якої він захищає, повернувшись у РФ. "Регіон, за який виступаю (Башкортостан. – Ред.), не видав комбінезон. Що маю, у тому і бігаю. Залишилося багато екіпіровки після чотирьох сезонів, які я виступав за збірну України. Куди я буду її дівати?" – наводить слова Жирного "Матч ТВ".

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Олександр Жирний Федерація біатлону України

Зазначимо, що на "Іжевській гвинтівці" Жирний взяв участь у двох спринтерських гонках. В одній він показав 49-й результат, а в другій фінішував 24-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) оголосили бойкот відомому російському журналісту Дмитру Губернієву. Натомість представник ЗМІ по-хамськи відреагував на подібні заяви і потрапив під шквал критики.