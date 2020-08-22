Російські біатлоністи масово змінили громадянство

Російські біатлоністи Анастасія Толмачова, Анатолій Оськін та Олена Чиркова перейшли до збірної Румунії.

У федерації біатлону Румунії (ФБР) підтвердили перехід спортсменів.

"Оськін, Толмачова і Чиркова отримали всі необхідні документи для виступу за збірну Румунії, в тому числі громадянство країни", – цитує ТАСС відповідь з ФБР.

25-річна Чиркова – бронзова призерка Універсіади-2019 в Красноярську. Вона входила в розширений склад збірної Росії на сезон-2019/20.

24-річна Толмачова не виступала за Росію на дорослому рівні, а влітку 2018 року хотіла перейти в команду Молдови.

31-річний Оськін також виступав тільки на російських стартах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році три російські біатлоністки – Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко – змінили спортивне громадянство.

У лютому 20-річна уродженка Хабаровська Бех зробила для України золотий дубль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.