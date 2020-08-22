Російські біатлоністи масово змінили громадянство
Російські біатлоністи Анастасія Толмачова, Анатолій Оськін та Олена Чиркова перейшли до збірної Румунії.
У федерації біатлону Румунії (ФБР) підтвердили перехід спортсменів.
"Оськін, Толмачова і Чиркова отримали всі необхідні документи для виступу за збірну Румунії, в тому числі громадянство країни", – цитує ТАСС відповідь з ФБР.
25-річна Чиркова – бронзова призерка Універсіади-2019 в Красноярську. Вона входила в розширений склад збірної Росії на сезон-2019/20.
24-річна Толмачова не виступала за Росію на дорослому рівні, а влітку 2018 року хотіла перейти в команду Молдови.
31-річний Оськін також виступав тільки на російських стартах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році три російські біатлоністки – Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко – змінили спортивне громадянство.
У лютому 20-річна уродженка Хабаровська Бех зробила для України золотий дубль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.