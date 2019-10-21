Російська чемпіонка світу з біатлону втекла з РФ

Відома біатлоністка Катерина Аввакумова, що має російське громадянство, вдруге за кар'єру змінила країну, яку представляє на змаганнях.

Катерина Аввакумова РІА Новини

Відтепер спортсменка виступатиме за збірну Сербії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на президента Союза біатлоністів Сербії (СБС) Велимира Вукадіна. За його словами, представники СБС вже завершили процедуру оформлення громадянства Сербії для Аввакумової.

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Аввакумова в 2017 році вже змінювала спортивне громадянство. Вона перейшла до складу збірної Південної Кореї і виступила на Олімпійських іграх 2018 року. До переходу в південнокорейську команду біатлоністка виступала за Росію.

Відзначимо, що Катерина Аввакумова є чемпіонкою світу з літнього біатлону, вигравши це звання в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома російська біатлоністка Ольга Подчуфарова також змінила спортивне громадянство, щоб виступати за збірну Словенії.

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