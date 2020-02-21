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21 лютого • оновлено в 23:55
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Росії пригрозили судом на чемпіонаті світу з біатлону

3.5т
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Російська олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова пригрозила судом Союзу біатлоністів Росії (СБР) на світовій першості, яка в ці дні проходить в Антхольц-Антерсельві.

Резцову обурив той факт, що тренери національної збірної не задіюють у команді її 23-річну дочку Христину.

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Анфіса Резцова

Анфіса Резцова

"Її взагалі треба було пробувати і в інших гонках, дівчинка молода – 23 роки. А ми кого ставимо? Якій 32. А чому 23-річну не можемо поставити і спробувати? Її ніби як планують на естафету... Але не знаю... Якщо не поставлять її в естафету, то я буду в суд подавати на всіх на них", – наводить слова Резцової SportBox.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анфіса Резцова жорстоко висловилася на адресу зірок світового біатлону. У відповідь француз Мартен Фуркад назвав слова росіянки ознаками старечого маразму.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Тег
збірна Росії з біатлону
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